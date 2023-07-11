https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883466029.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.07.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.07.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:23

2023-07-11T15:23

2023-07-11T15:23

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 11 июля 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска пресекли все попытки наступления украинских подразделений на Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях. На Запорожском, Купянском и Херсонском — противник понес значительные потери в живой силе и технике.Параллельно ликвидированы 75 артиллерийских расчетов, 94 района скопления живой силы и техники, два командных пункта, склад боеприпасов. Средства ПВО сбили два самолета Су-25, три крылатые ракеты Storm Shadow, один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, десять беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 455 самолетов, 241 вертолет, 4966 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1137 реактивных систем залпового огня, 10 649 танков и других бронемашин, 5413 орудий полевой артиллерии и 11 592 единицы автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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