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Эрдоган и Байден обсудили сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 11.07.2023
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20:30 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/sotrudnichestvo-1883619846.html
Эрдоган и Байден обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Эрдоган и Байден обсудили сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 11.07.2023
Эрдоган и Байден обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден на встрече на полях саммита НАТО во вторник в Вильнюсе обсудили региональные вопросы и сотрудничество... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T20:30
2023-07-11T20:30
в мире
сша
вильнюс
турция
реджеп тайип эрдоган
джо байден
нато
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АНКАРА, 11 июл - РИА Новости. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден на встрече на полях саммита НАТО во вторник в Вильнюсе обсудили региональные вопросы и сотрудничество в области безопасности. Эрдоган и Байден провели встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе, передавал ранее телеканал A Haber. "Президент Эрдоган встретился с президентом США Джо Байденом на саммите глав государств и правительств НАТО в Вильнюсе, столице Литвы. В ходе встречи обсуждались политические, экономические и торговые отношения между Турцией и США, возможности сотрудничества в области безопасности и региональные вопросы",- отметила канцелярия турецкого лидера.
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в мире, сша, вильнюс, турция, реджеп тайип эрдоган, джо байден, нато
В мире, США, Вильнюс, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден, НАТО
Эрдоган и Байден обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Эрдоган и Байден на полях саммита НАТО обсудили сотрудничество в сфере безопасности

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент США Джо Байден на саммите лидеров НАТО в Вильнюсе
Президент США Джо Байден на саммите лидеров НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент США Джо Байден на саммите лидеров НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 июл - РИА Новости. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден на встрече на полях саммита НАТО во вторник в Вильнюсе обсудили региональные вопросы и сотрудничество в области безопасности.
Эрдоган и Байден провели встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе, передавал ранее телеканал A Haber.
"Президент Эрдоган встретился с президентом США Джо Байденом на саммите глав государств и правительств НАТО в Вильнюсе, столице Литвы. В ходе встречи обсуждались политические, экономические и торговые отношения между Турцией и США, возможности сотрудничества в области безопасности и региональные вопросы",- отметила канцелярия турецкого лидера.
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