https://ria.ru/20230711/sotrudnichestvo-1883619846.html

Эрдоган и Байден обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Эрдоган и Байден обсудили сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 11.07.2023

Эрдоган и Байден обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден на встрече на полях саммита НАТО во вторник в Вильнюсе обсудили региональные вопросы и сотрудничество... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T20:30

2023-07-11T20:30

2023-07-11T20:30

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джо байден

нато

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АНКАРА, 11 июл - РИА Новости. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден на встрече на полях саммита НАТО во вторник в Вильнюсе обсудили региональные вопросы и сотрудничество в области безопасности. Эрдоган и Байден провели встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе, передавал ранее телеканал A Haber. "Президент Эрдоган встретился с президентом США Джо Байденом на саммите глав государств и правительств НАТО в Вильнюсе, столице Литвы. В ходе встречи обсуждались политические, экономические и торговые отношения между Турцией и США, возможности сотрудничества в области безопасности и региональные вопросы",- отметила канцелярия турецкого лидера.

https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html

сша

вильнюс

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в мире, сша, вильнюс, турция, реджеп тайип эрдоган, джо байден, нато