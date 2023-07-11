https://ria.ru/20230711/sotrudnichestvo-1883513241.html

РЭЦ и порт Цзиньчжоу договорились развивать сотрудничество России и Китая

РЭЦ и порт Цзиньчжоу договорились развивать сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 11.07.2023

РЭЦ и порт Цзиньчжоу договорились развивать сотрудничество России и Китая

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и китайская компания "Порт Цзиньчжоу" договорились о сотрудничестве в целях развития торговли между Россией и РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:49

2023-07-11T13:49

2023-07-11T13:49

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

китай

россия

вероника никишина

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и китайская компания "Порт Цзиньчжоу" договорились о сотрудничестве в целях развития торговли между Россией и Китаем, соответствующий меморандум был подписан на полях третьего российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству в рамках "Иннопрома", подписи на документе поставили гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и президент компании "Порт Цзиньчжоу" Лю Хуэй."КНР традиционно является крупнейшим торговым партнером России, а порт Цзиньчжоу - это самый северный глубоководный незамерзающий порт в Китае, наиболее близко расположенный к границам России. Соглашение с компанией "Порт Цзиньчжоу" - это еще один шаг к расширению наших логистических возможностей, а также дополнительный импульс развития торговли с Поднебесной", - сказала Никишина."Будучи одним из самых удобных для российского экспорта и импорта портов, порт Цзиньчжоу намерен в полной мере раскрыть преимущества своего географического положения. Рука об руку с Российским экспортным центром он будет совместно выстраивать новые логистические коридоры между Китаем и Россией, чтобы предоставить логистическое обеспечение для все более масштабной китайско-российской торговли", - сказал Лю Хуэй."Порт Цзиньчжоу будет предоставлять максимально льготные условия для содействия широким кругам российских компаний в снижении логистических издержек, а также будет предоставлять комплекс услуг для логистических цепочек, ориентированных на освоение китайского и международного рынка. Тем самым общими усилиями будет стимулировать быстрое и высококачественное развитие торговли между двумя странами", — добавил он.

https://ria.ru/20230711/soglashenie-1883503269.html

китай

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, китай, россия, вероника никишина