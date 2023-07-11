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ПСБ и УрФУ договорились сотрудничать в области образовательной деятельности - РИА Новости, 11.07.2023
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11:00 11.07.2023
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ПСБ и УрФУ договорились сотрудничать в области образовательной деятельности
ПСБ и УрФУ договорились сотрудничать в области образовательной деятельности - РИА Новости, 11.07.2023
ПСБ и УрФУ договорились сотрудничать в области образовательной деятельности
ПСБ и Уральский федеральный университет (УрФУ) в рамках XIII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге договорились сотрудничать в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:00
2023-07-11T11:00
россия
псб (банк псб)
уральский федеральный университет
промсвязьбанк
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. ПСБ и Уральский федеральный университет (УрФУ) в рамках XIII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге договорились сотрудничать в области образовательной деятельности, сообщает пресс-служба банка. Соответствующее соглашение подписали председатель банка Петр Фрадков и ректор высшего учебного заведения Виктор Кокшаров. Документ предусматривает взаимодействие сторон в вопросах развития фундаментального образования в области финансов и программ переподготовки кадров. Кроме того, ПСБ и УрФУ намерены осуществлять проектное обучение с привлечением специалистов-практиков банка и проводить совместные мероприятия. "Подписанное сегодня соглашение открывает новые возможности для взаимодействия ПСБ с одним из лидеров в подготовке и переподготовке специалистов – Уральским федеральным университетом. Развитие любой сферы экономики невозможно без высококвалифицированных кадров, поэтому мы уделяем особое внимание проектам, которые позволяют молодым специалистам вырастать в настоящих профессионалов своего дела и строить успешную карьеру. В наших планах – подготовка таких специалистов для финансовой сферы, формирование нового поколения высококлассных банковских работников", – отметил Фрадков, слова которого приводит пресс-служба. Как отметил глава УрФУ, соглашение открывает для университета новые перспективы. "Сотрудничество с банком ПСБ будет способствовать улучшению качества образования, подготовки наших студентов к современным требованиям рынка труда и привлечению лучших преподавателей и исследователей. Мы сможем предложить студентам больше возможностей для развития и раскрытия своего потенциала. Благодаря такому партнерству мы сможем разработать и реализовать новые образовательные программы, которые будут давать актуальные знания и навыки, необходимые для успешной карьеры. Уверен, что совместными усилиями мы достигнем новых высот в образовании и подготовке квалифицированных специалистов в финансовой сфере", – сказал Кокшаров.
https://ria.ru/20230710/prisoedinenie-1883295417.html
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россия, псб (банк псб), уральский федеральный университет, промсвязьбанк
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Уральский федеральный университет, Промсвязьбанк

ПСБ и УрФУ договорились сотрудничать в области образовательной деятельности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. ПСБ и Уральский федеральный университет (УрФУ) в рамках XIII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге договорились сотрудничать в области образовательной деятельности, сообщает пресс-служба банка.
Соответствующее соглашение подписали председатель банка Петр Фрадков и ректор высшего учебного заведения Виктор Кокшаров.
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Документ предусматривает взаимодействие сторон в вопросах развития фундаментального образования в области финансов и программ переподготовки кадров. Кроме того, ПСБ и УрФУ намерены осуществлять проектное обучение с привлечением специалистов-практиков банка и проводить совместные мероприятия.
"Подписанное сегодня соглашение открывает новые возможности для взаимодействия ПСБ с одним из лидеров в подготовке и переподготовке специалистов – Уральским федеральным университетом. Развитие любой сферы экономики невозможно без высококвалифицированных кадров, поэтому мы уделяем особое внимание проектам, которые позволяют молодым специалистам вырастать в настоящих профессионалов своего дела и строить успешную карьеру. В наших планах – подготовка таких специалистов для финансовой сферы, формирование нового поколения высококлассных банковских работников", – отметил Фрадков, слова которого приводит пресс-служба.
Как отметил глава УрФУ, соглашение открывает для университета новые перспективы.
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"Сотрудничество с банком ПСБ будет способствовать улучшению качества образования, подготовки наших студентов к современным требованиям рынка труда и привлечению лучших преподавателей и исследователей. Мы сможем предложить студентам больше возможностей для развития и раскрытия своего потенциала. Благодаря такому партнерству мы сможем разработать и реализовать новые образовательные программы, которые будут давать актуальные знания и навыки, необходимые для успешной карьеры. Уверен, что совместными усилиями мы достигнем новых высот в образовании и подготовке квалифицированных специалистов в финансовой сфере", – сказал Кокшаров.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Уральский федеральный университетПромсвязьбанк
 
 
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