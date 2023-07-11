https://ria.ru/20230711/sistema-1883517760.html
РЭЦ рассказал о единой системе поддержки экспорта в Китае
РЭЦ рассказал о единой системе поддержки экспорта в Китае - РИА Новости, 11.07.2023
РЭЦ рассказал о единой системе поддержки экспорта в Китае
Единая система поддержки экспорта создана в Китае, в нее входит в том числе программа странового продвижения российских товаров "Сделано в России", рассказал... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:07
2023-07-11T14:07
2023-07-11T14:07
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
китай
россия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Единая система поддержки экспорта создана в Китае, в нее входит в том числе программа странового продвижения российских товаров "Сделано в России", рассказал директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко. "В Китае создана единая система поддержки экспорта: компаниям помогают через торговое представительство Российской Федерации в КНР, представительство Российского экспортного центра, помимо этого, отечественная продукция АПК представлена в дегустационном павильоне с продукцией в Шанхае, а также на полках национальных магазинов Made in Russia на местных маркетплейсах", - сказал Прохоренко, выступая на совместном мероприятии РЭЦ и провинции Ляонин (КНР) в рамках российско-китайского ЭКСПО на "Иннопроме". "Кроме того, в стране работает Российская торговая компания (ВЭБ.РФ), которая стала межотраслевой платформой для заключения внешнеторговых сделок между российскими производителями и китайскими потребителями. Таким образом, сформировано многоканальное межведомственное взаимодействие с опорой на финансовые и нефинансовые инструменты поддержки", - продолжил он. Директор по развитию зарубежной сети РЭЦ отдельно подчеркнул, что в Китае также эффективно работает программа продвижения российской продукции под брендом "Сделано в России", которая формирует новый образ отечественной продукции среди потребителей Китая и помогает компаниям находить новые ниши на рынке, подчеркивая конкурентные преимущества товаров Made in Russia: качество, органичность, энергоэффективность, экологичность и надежность.
https://ria.ru/20230711/sotrudnichestvo-1883513241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, китай, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Китай, Россия
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Единая система поддержки экспорта создана в Китае, в нее входит в том числе программа странового продвижения российских товаров "Сделано в России", рассказал директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко.
"В Китае создана единая система поддержки экспорта: компаниям помогают через торговое представительство Российской Федерации в КНР, представительство Российского экспортного центра, помимо этого, отечественная продукция АПК представлена в дегустационном павильоне с продукцией в Шанхае
, а также на полках национальных магазинов Made in Russia на местных маркетплейсах", - сказал Прохоренко, выступая на совместном мероприятии РЭЦ и провинции Ляонин
(КНР) в рамках российско-китайского ЭКСПО на "Иннопроме".
"Кроме того, в стране работает Российская торговая компания (ВЭБ.РФ), которая стала межотраслевой платформой для заключения внешнеторговых сделок между российскими производителями и китайскими потребителями. Таким образом, сформировано многоканальное межведомственное взаимодействие с опорой на финансовые и нефинансовые инструменты поддержки", - продолжил он.
Директор по развитию зарубежной сети РЭЦ отдельно подчеркнул, что в Китае также эффективно работает программа продвижения российской продукции под брендом "Сделано в России", которая формирует новый образ отечественной продукции среди потребителей Китая и помогает компаниям находить новые ниши на рынке, подчеркивая конкурентные преимущества товаров Made in Russia: качество, органичность, энергоэффективность, экологичность и надежность.
РЭЦ и порт Цзиньчжоу договорились развивать сотрудничество России и Китая