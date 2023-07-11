https://ria.ru/20230711/sertifikat-1883616432.html
Размер сертификата на машину для многодетных семей увеличен в Верхневолжье
Размер сертификата на машину для многодетных семей увеличен в Верхневолжье - РИА Новости, 11.07.2023
Размер сертификата на машину для многодетных семей увеличен в Верхневолжье
В Тверской области по просьбам многодетных семей увеличен размер сертификата на приобретение автомобиля, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:57
2023-07-11T19:57
2023-07-11T19:57
тверская область
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 11 июл – РИА Новости. В Тверской области по просьбам многодетных семей увеличен размер сертификата на приобретение автомобиля, сообщает пресс-служба регионального правительства. С 1 сентября 2023 года в регионе с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей увеличится размер сертификата на приобретение автотранспорта для многодетных семей. Решение об увеличении суммы губернатор Игорь Руденя озвучил 6 июля в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь. Во вторник соответствующие изменения в нормативные документы внесены на заседании правительства Тверской области. Помимо увеличения номинальной стоимости сертификата будет расширен модельный ряд автомобилей. Наряду с микроавтобусом и минивэном многодетные семьи Верхневолжья смогут теперь приобрести легковые автомобили с типом кузова "универсал" отечественного производства. "По просьбам наших многодетных семей мы увеличили размер сертификата, а также расширили линейку приобретаемых автомобилей. Теперь в ней и машины класса универсал вместимостью не менее семи мест, в том числе. К нему относится и отечественная машина LADA Largus – "Автоваз" обещает выпустить ее семиместную разновидность", – сказал Руденя. Семьям, у которых на руках имеются неоплаченные предварительные договоры купли-продажи автомобиля, в срок до 1 октября будет произведена замена сертификатов на сумму 1,5 миллиона рублей. В Верхневолжье реализуется целый комплекс мер поддержки больших семей, в том числе в рамках национального проекта "Демография". Благодаря принимаемым на федеральном и региональном уровнях решениям на протяжении ряда лет в Тверской области растет количество многодетных семей. Так, на 1 января 2017 года их было зарегистрировано 9967, на начало 2023 года – 14492. Среди мер поддержки - выплаты при рождении третьего малыша, материнский (региональный) капитал на третьего и последующих детей, освобождение от платы за вывоз твердых коммунальных отходов, уплаты транспортного налога. Дети из многодетных семей с 1 по 11 классы обеспечиваются бесплатной школьной формой. При рождении ребенка многодетные родители региона могут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230707/avtomobili-1882787574.html
тверь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 11 июл – РИА Новости. В Тверской области по просьбам многодетных семей увеличен размер сертификата на приобретение автомобиля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
С 1 сентября 2023 года в регионе с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей увеличится размер сертификата на приобретение автотранспорта для многодетных семей. Решение об увеличении суммы губернатор Игорь Руденя
озвучил 6 июля в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь
. Во вторник соответствующие изменения в нормативные документы внесены на заседании правительства Тверской области.
Помимо увеличения номинальной стоимости сертификата будет расширен модельный ряд автомобилей. Наряду с микроавтобусом и минивэном многодетные семьи Верхневолжья смогут теперь приобрести легковые автомобили с типом кузова "универсал" отечественного производства.
"По просьбам наших многодетных семей мы увеличили размер сертификата, а также расширили линейку приобретаемых автомобилей. Теперь в ней и машины класса универсал вместимостью не менее семи мест, в том числе. К нему относится и отечественная машина LADA Largus – "Автоваз
" обещает выпустить ее семиместную разновидность", – сказал Руденя.
Семьям, у которых на руках имеются неоплаченные предварительные договоры купли-продажи автомобиля, в срок до 1 октября будет произведена замена сертификатов на сумму 1,5 миллиона рублей.
В Верхневолжье расширят программу покупки автомобилей для многодетных семей
В Верхневолжье реализуется целый комплекс мер поддержки больших семей, в том числе в рамках национального проекта "Демография". Благодаря принимаемым на федеральном и региональном уровнях решениям на протяжении ряда лет в Тверской области растет количество многодетных семей. Так, на 1 января 2017 года их было зарегистрировано 9967, на начало 2023 года – 14492.
Среди мер поддержки - выплаты при рождении третьего малыша, материнский (региональный) капитал на третьего и последующих детей, освобождение от платы за вывоз твердых коммунальных отходов, уплаты транспортного налога. Дети из многодетных семей с 1 по 11 классы обеспечиваются бесплатной школьной формой. При рождении ребенка многодетные родители региона могут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей, пояснили в пресс-службе.