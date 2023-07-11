"Чего вы ожидаете?" Небензя высказался о перспективах зерновой сделки
Небензя: российская часть зерновой сделки не выполняется, несмотря на усилия ООН
© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
ООН, 11 июл - РИА Новости. Российская часть продуктовой сделки не исполняется, несмотря на усилия ООН, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Российская часть не исполняется в течение всего этого года, несмотря на усердные усилия Секретариата ООН и генсека ООН", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, увидим ли мы "смерть зерновой сделки" на этой неделе.
"Так что, чего вы ожидаете?", - поинтересовался он.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.