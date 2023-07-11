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"Чего вы ожидаете?" Небензя высказался о перспективах зерновой сделки - РИА Новости, 11.07.2023
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18:47 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/sdelka-1883599480.html
"Чего вы ожидаете?" Небензя высказался о перспективах зерновой сделки
"Чего вы ожидаете?" Небензя высказался о перспективах зерновой сделки - РИА Новости, 11.07.2023
"Чего вы ожидаете?" Небензя высказался о перспективах зерновой сделки
Российская часть продуктовой сделки не исполняется, несмотря на усилия ООН, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:47
2023-07-11T18:47
россия
турция
украина
василий небензя
владимир путин
россельхозбанк
оон
swift
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ООН, 11 июл - РИА Новости. Российская часть продуктовой сделки не исполняется, несмотря на усилия ООН, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Российская часть не исполняется в течение всего этого года, несмотря на усердные усилия Секретариата ООН и генсека ООН", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, увидим ли мы "смерть зерновой сделки" на этой неделе. "Так что, чего вы ожидаете?", - поинтересовался он. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
https://ria.ru/20230711/sdelka-1883564885.html
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россия, турция, украина, василий небензя, владимир путин, россельхозбанк, оон, swift, экономика, цены на нефть
Россия, Турция, Украина, Василий Небензя, Владимир Путин, Россельхозбанк, ООН, SWIFT, Экономика, Цены на нефть
"Чего вы ожидаете?" Небензя высказался о перспективах зерновой сделки

Небензя: российская часть зерновой сделки не выполняется, несмотря на усилия ООН

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
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ООН, 11 июл - РИА Новости. Российская часть продуктовой сделки не исполняется, несмотря на усилия ООН, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Российская часть не исполняется в течение всего этого года, несмотря на усердные усилия Секретариата ООН и генсека ООН", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, увидим ли мы "смерть зерновой сделки" на этой неделе.
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"Так что, чего вы ожидаете?", - поинтересовался он.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
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РоссияТурцияУкраинаВасилий НебензяВладимир ПутинРоссельхозбанкООНSWIFTЭкономикаЦены на нефть
 
 
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