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В Венгрии призвали продлить и расширить зерновую сделку - РИА Новости, 11.07.2023
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16:53 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/sdelka-1883564885.html
В Венгрии призвали продлить и расширить зерновую сделку
В Венгрии призвали продлить и расширить зерновую сделку - РИА Новости, 11.07.2023
В Венгрии призвали продлить и расширить зерновую сделку
Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на встрече с турецким коллегой Ибрагимом Юмаклы выступил за продление черноморского зернового соглашения и... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:53
2023-07-11T16:53
экономика
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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на встрече с турецким коллегой Ибрагимом Юмаклы выступил за продление черноморского зернового соглашения и призвал увеличить количество участвующих в нем украинских портов. Его слова приводятся на сайте Минсельхоза Венгрии."Черноморское зерновое соглашение, срок действия которого истекает 18 июля, надо продлить и расширить, чтобы украинские сельхозпродукты снова традиционными маршрутами могли доставляться в страны юга Европы, в Африку и на Ближний Восток", - сказал Надь. Министр сообщил, что за год, прошедший с момента заключения соглашения, из трех украинских портов вышло 1080 судов с грузом на более чем 300 миллионов тонн, половину которого составила кукуруза, а оставшуюся часть - другое зерно и продукты питания. Согласно сообщению министерства, Надь попросил Юмаклы содействовать продлению соглашения, а также включению в него новых украинских портов в дополнение к нынешним трем. По его словам, это позволило бы сохранить зерновой рынок ЕС от краха, поскольку так называемые сухопутные "коридоры солидарности" "не оправдали ожиданий и не смогли заменить черноморские поставки". В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
https://ria.ru/20230711/sdelka-1883426973.html
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экономика, россия, венгрия, украина, евросоюз, оон, еврокомиссия, в мире
Экономика, Россия, Венгрия, Украина, Евросоюз, ООН, Еврокомиссия, В мире
В Венгрии призвали продлить и расширить зерновую сделку

Глава Минсельхоза Венгрии Надь призвал продлить и расширить зерновую сделку

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на встрече с турецким коллегой Ибрагимом Юмаклы выступил за продление черноморского зернового соглашения и призвал увеличить количество участвующих в нем украинских портов. Его слова приводятся на сайте Минсельхоза Венгрии.
«
"Черноморское зерновое соглашение, срок действия которого истекает 18 июля, надо продлить и расширить, чтобы украинские сельхозпродукты снова традиционными маршрутами могли доставляться в страны юга Европы, в Африку и на Ближний Восток", - сказал Надь.
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Источник: выход России из зерновой сделки коснется всех участников рынка
Вчера, 08:33
Министр сообщил, что за год, прошедший с момента заключения соглашения, из трех украинских портов вышло 1080 судов с грузом на более чем 300 миллионов тонн, половину которого составила кукуруза, а оставшуюся часть - другое зерно и продукты питания.
Согласно сообщению министерства, Надь попросил Юмаклы содействовать продлению соглашения, а также включению в него новых украинских портов в дополнение к нынешним трем. По его словам, это позволило бы сохранить зерновой рынок ЕС от краха, поскольку так называемые сухопутные "коридоры солидарности" "не оправдали ожиданий и не смогли заменить черноморские поставки".
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
В ООН рассказали о ситуации с зерновой сделкой
10 июля, 20:19
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Лавров: ни один пункт российской части зерновой сделки не был выполнен
10 июля, 16:45
 
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