https://ria.ru/20230711/sdelka-1883564885.html

В Венгрии призвали продлить и расширить зерновую сделку

В Венгрии призвали продлить и расширить зерновую сделку - РИА Новости, 11.07.2023

В Венгрии призвали продлить и расширить зерновую сделку

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на встрече с турецким коллегой Ибрагимом Юмаклы выступил за продление черноморского зернового соглашения и... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:53

2023-07-11T16:53

2023-07-11T16:53

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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на встрече с турецким коллегой Ибрагимом Юмаклы выступил за продление черноморского зернового соглашения и призвал увеличить количество участвующих в нем украинских портов. Его слова приводятся на сайте Минсельхоза Венгрии."Черноморское зерновое соглашение, срок действия которого истекает 18 июля, надо продлить и расширить, чтобы украинские сельхозпродукты снова традиционными маршрутами могли доставляться в страны юга Европы, в Африку и на Ближний Восток", - сказал Надь. Министр сообщил, что за год, прошедший с момента заключения соглашения, из трех украинских портов вышло 1080 судов с грузом на более чем 300 миллионов тонн, половину которого составила кукуруза, а оставшуюся часть - другое зерно и продукты питания. Согласно сообщению министерства, Надь попросил Юмаклы содействовать продлению соглашения, а также включению в него новых украинских портов в дополнение к нынешним трем. По его словам, это позволило бы сохранить зерновой рынок ЕС от краха, поскольку так называемые сухопутные "коридоры солидарности" "не оправдали ожиданий и не смогли заменить черноморские поставки". В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.

https://ria.ru/20230711/sdelka-1883426973.html

https://ria.ru/20230710/sdelka-1883385316.html

https://ria.ru/20230710/sdelka-1883331919.html

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экономика, россия, венгрия, украина, евросоюз, оон, еврокомиссия, в мире