https://ria.ru/20230711/schelkovo-1883486152.html
ООО "Метиз Производство" из Щелково стало лауреатом нацпремии "Индустрия"
ООО "Метиз Производство" из Щелково стало лауреатом нацпремии "Индустрия" - РИА Новости, 11.07.2023
ООО "Метиз Производство" из Щелково стало лауреатом нацпремии "Индустрия"
Компания "Метиз Производство" городского округа Щёлково стала лауреатом национальной промышленной премии "Индустрия", сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:36
2023-07-11T12:36
2023-07-11T12:36
щелково
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Компания "Метиз Производство" городского округа Щёлково стала лауреатом национальной промышленной премии "Индустрия", сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на промышленной выставке ИННОПРОМ 2023 в Екатеринбурге вручил награду заместителю гендиректора ООО "Метиз Производство" Яне Ермалюк. "Метиз Производство" создаёт современные решения для людей с ограниченными возможностями. Работа компании неоднократно отмечена и на федеральном, и на региональном уровнях. Предприятие постоянно развивается и разрабатывает новые решения. Победа на такой престижной премии очередное подтверждение важности и востребованности щёлковского производства", - сказал глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. "Метиз Производство" входит в группу компаний МЕТИЗ, которая более 20 лет предоставляет высокотехнологичные инновационные решения инвалидам с постоянным или временным ограничением возможностей передвижения. Компания имеет собственное конструкторское бюро, в котором специалисты ведут прикладные исследования и опытно-конструкторские работы по созданию новых изделий, материалов и технологий. "Наша компания делает жизнь людей с ОВЗ более комфортной и насыщенной. "Метиз Производство" основана моим отцом Владимиром Ермалюком более 20 лет назад и на сегодняшний день компания способна обеспечить потребности пациентов с любым уровнем ампутации нижних конечностей. Мы рады, что наша деятельность отмечена столь престижной наградой – это придаст стимул для дальнейших свершений", - отметила Ермалюк, слова которой приводятся в сообщении. Национальная промышленная премия Российской Федерации "Индустрия" учреждена в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, общественного признания передовых практик российских компаний в области промышленного развития. В 2015 году премия получила статус правительственной.
https://ria.ru/20230707/selektsiotsentr-1882839176.html
https://ria.ru/20230614/infrastruktura-1878149119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Щелково, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Компания "Метиз Производство" городского округа Щёлково стала лауреатом национальной промышленной премии "Индустрия", сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
на промышленной выставке ИННОПРОМ 2023 в Екатеринбурге
вручил награду заместителю гендиректора ООО "Метиз Производство" Яне Ермалюк.
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"Метиз Производство" создаёт современные решения для людей с ограниченными возможностями. Работа компании неоднократно отмечена и на федеральном, и на региональном уровнях. Предприятие постоянно развивается и разрабатывает новые решения. Победа на такой престижной премии очередное подтверждение важности и востребованности щёлковского производства", - сказал глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.
"Метиз Производство" входит в группу компаний МЕТИЗ, которая более 20 лет предоставляет высокотехнологичные инновационные решения инвалидам с постоянным или временным ограничением возможностей передвижения.
Компания имеет собственное конструкторское бюро, в котором специалисты ведут прикладные исследования и опытно-конструкторские работы по созданию новых изделий, материалов и технологий.
"Наша компания делает жизнь людей с ОВЗ более комфортной и насыщенной. "Метиз Производство" основана моим отцом Владимиром Ермалюком более 20 лет назад и на сегодняшний день компания способна обеспечить потребности пациентов с любым уровнем ампутации нижних конечностей. Мы рады, что наша деятельность отмечена столь престижной наградой – это придаст стимул для дальнейших свершений", - отметила Ермалюк, слова которой приводятся в сообщении.
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Национальная промышленная премия Российской Федерации "Индустрия" учреждена в 2014 году Минпромторгом России
в целях содействия внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, общественного признания передовых практик российских компаний в области промышленного развития. В 2015 году премия получила статус правительственной.