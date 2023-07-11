https://ria.ru/20230711/schelkovo-1883486152.html

ООО "Метиз Производство" из Щелково стало лауреатом нацпремии "Индустрия"

ООО "Метиз Производство" из Щелково стало лауреатом нацпремии "Индустрия" - РИА Новости, 11.07.2023

ООО "Метиз Производство" из Щелково стало лауреатом нацпремии "Индустрия"

Компания "Метиз Производство" городского округа Щёлково стала лауреатом национальной промышленной премии "Индустрия", сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:36

2023-07-11T12:36

2023-07-11T12:36

щелково

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Компания "Метиз Производство" городского округа Щёлково стала лауреатом национальной промышленной премии "Индустрия", сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на промышленной выставке ИННОПРОМ 2023 в Екатеринбурге вручил награду заместителю гендиректора ООО "Метиз Производство" Яне Ермалюк. "Метиз Производство" создаёт современные решения для людей с ограниченными возможностями. Работа компании неоднократно отмечена и на федеральном, и на региональном уровнях. Предприятие постоянно развивается и разрабатывает новые решения. Победа на такой престижной премии очередное подтверждение важности и востребованности щёлковского производства", - сказал глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. "Метиз Производство" входит в группу компаний МЕТИЗ, которая более 20 лет предоставляет высокотехнологичные инновационные решения инвалидам с постоянным или временным ограничением возможностей передвижения. Компания имеет собственное конструкторское бюро, в котором специалисты ведут прикладные исследования и опытно-конструкторские работы по созданию новых изделий, материалов и технологий. "Наша компания делает жизнь людей с ОВЗ более комфортной и насыщенной. "Метиз Производство" основана моим отцом Владимиром Ермалюком более 20 лет назад и на сегодняшний день компания способна обеспечить потребности пациентов с любым уровнем ампутации нижних конечностей. Мы рады, что наша деятельность отмечена столь престижной наградой – это придаст стимул для дальнейших свершений", - отметила Ермалюк, слова которой приводятся в сообщении. Национальная промышленная премия Российской Федерации "Индустрия" учреждена в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, общественного признания передовых практик российских компаний в области промышленного развития. В 2015 году премия получила статус правительственной.

https://ria.ru/20230707/selektsiotsentr-1882839176.html

https://ria.ru/20230614/infrastruktura-1878149119.html

щелково

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)