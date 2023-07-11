https://ria.ru/20230711/scalp-1883607249.html

СМИ: у Франции из-за Украины останется менее 400 дальнобойных ракет

СМИ: у Франции из-за Украины останется менее 400 дальнобойных ракет - РИА Новости, 11.07.2023

СМИ: у Франции из-за Украины останется менее 400 дальнобойных ракет

Менее 400 ракет дальнего действия Scalp останется на вооружении французской армии после ранее анонсированной отправки ВСУ 50 единиц, сообщает профильное... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:06

2023-07-11T19:06

2023-07-11T19:06

специальная военная операция на украине

украина

россия

франция

сергей лавров

алексей леонков

нато

вооруженные силы украины

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ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Менее 400 ракет дальнего действия Scalp останется на вооружении французской армии после ранее анонсированной отправки ВСУ 50 единиц, сообщает профильное ежемесячное издание Defense et Securite Internationale.Ранее СМИ писали, что Франция поставит Украине в общей сложности 50 ракет дальнего действия Scalp, получив от Киева заверения, что они будут использоваться только в пределах "международно признанных границ" Украины. Агентство Франс Пресс отмечало, что первые ракеты Scalp уже находятся на Украине. "Франция отправит SCALP-EG, идентичные (британским ракетам – ред.) Storm Shadow. Менее 400 остаются на вооружении", - говорится на странице издания в Twitter. Отмечается, что со временем на смену Scalp на вооружение армии поставят крылатые ракеты, совместно разрабатываемые с Великобританией в рамках проекта "Персей". Новая модель должна к 2030 году заменить французские Scalp и британские Storm Shadow. Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял РИА Новости, что французская ракета Scalp стала конкурентом американской крылатой ракете JASSM-ER, поэтому, по его мнению, США стремятся "разоружить" европейских союзников через поставки вооружений на Украину. После того, как все европейские арсеналы опустеют, Вашингтон предложит своим союзникам собственную продукцию для восполнения, полагает эксперт. По его словам, это может привести к унификации НАТО по вооружению для упрощенного объединения в единую систему боевого управления, при этом США обеспечивают заказами собственный ВПК, избавляясь от остатков европейской оборонной промышленности. Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование Scalp и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации) 11 мая этого года. Вскоре после этого Киев начал активно применять ракеты для ударов по российским тылам и гражданским объектам. В частности, 12 мая были нанесены удары Storm Shadow по Луганску. Утром 22 июня ВСУ нанесли удар этими ракетами по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, в частности по Чонгарскому мосту. Из последних случаев - украинский удар по медицинскому складу в Акимовке в Запорожской области. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230711/rakety-1883496145.html

https://ria.ru/20230711/pomosch-1883501086.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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украина, россия, франция, сергей лавров, алексей леонков, нато, вооруженные силы украины