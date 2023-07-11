https://ria.ru/20230711/sberbankiada-1883605635.html

Команда Сбера "сильнее стали": в Казани проходит летняя XIV Сбербанкиада

Команда Сбера "сильнее стали": в Казани проходит летняя XIV Сбербанкиада - РИА Новости, 11.07.2023

Команда Сбера "сильнее стали": в Казани проходит летняя XIV Сбербанкиада

В третий раз Татарстан принимает Сбербанкиаду - спортивное состязания среди работников Сбербанка, в этом году турнир проходит с 10 по 13 июля. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:14

2023-07-11T19:14

2023-07-11T19:14

республика татарстан (татарстан)

сбербанк россии

герман греф

казань

анатолий попов

алексей немов

сбер

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КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. В третий раз Татарстан принимает Сбербанкиаду - спортивное состязания среди работников Сбербанка, в этом году турнир проходит с 10 по 13 июля.Первый день Игр был полон на события – за несколько часов до торжественной церемонии открытия Сбербанкиады был дан старт работы "Сбер Экспо", представляющей собой фан-зону на территории Деревни Универсиады, где под открытым небом расположились стенды регионов и округов – участников игр.Вечером на казанской арене "Баскет-Холл" состоялось главное событие Сбербанкиады - церемония открытия, где уже на подходе к спорткомплексу был слышен победный настрой болельщиков, которые встречали гостей кричалками, барабанами и флагами с логотипом Сбера."Сбер сильнее стали", - именно так президент Сбербанка Герман Греф во время открытия летних игр охарактеризовал одного из крупных игроков банковского сектора России.Он отметил, что не в последнюю очередь характер Сбера "куется" во время Сбербанкиады и пожелал всем удачного участия и огромного количества положительных эмоций.Церемония открытия завершилась зажжением символического огня Сбербанкиады. В рамках соревнований разыграют 49 комплектов наград в 10 видах спорта.Островок болельщиковЛюбой участник турниров может посетить "Сбер Экспо", чтобы не только отдохнуть от тренировок, пообщаться с болельщиками своей команды, но и зарядиться драйвом от болельщиков, децибелы которого на территории фан-зоны зашкаливают.Гости фан-зоны здесь находят занятие по душе. Они могут посетить аттракцион родео, где необходимо удержаться на механическом быке, стенды различных регионов, где расположены подразделения Сбербанка, и увидеть красоты Байкала, насладиться природой Севера. Кроме того, там можно посетить Музей спорта, а также увезти домой брелок на память о Сбербанкиаде, который 3D-принтер напечатает из пластиковой бутылки.На территории "Дома ДВ", который представляет Дальневосточные подразделения Сбера, посетителей ждет островок спокойствия."Дом ДВ" - такое название мы выбрали благодаря уюту и домашнему теплу нашего региона. Здесь мы можем отдохнуть не только физически - для этого у нас установлены массажные кресла, аквариум для пилинга рыбками гарра и различные приспособления для релакса, но и духовно - завтра наших гостей ждет мастер духовных практик", - рассказала сотрудница Сбера из Владивостока Алина Шерстюк.Рекорд по преодолению самой длинной "корпоративной" дистанции за время проведения Сбербанкиады решил установить Уральский банк."Мы ставим рекорд – за четыре соревновательных дня все сотрудники Сбербанка, пройдут дистанцию в не менее 41 тысячи километров, что станет самым длинным этапом, который установят работники нашего банка. Подсчет будет вестись с помощью приложения, которое устанавливается на мобильный телефон и каждый в эти дни внесет свой вклад в общую копилку рекорда", - объясняет сотрудница секретариата Уральского Сбербанка Мария Шевкунова.Во время посещения "Сбер Экспо" свой вклад в копилку общего рекорда внес и глава Сбербанка Герман Греф, отметив важность командного духа и серьезную поддержку болельщиков."Все наши гости отмечают замечательный настрой наших болельщиков. У вас тяжелая работа и благодаря вам ваши товарищи будут ставить рекорды, поднимая планку своего мастерства с каждым разом все выше и выше, а когда мы вместе - сможем покорить любые высоты", - сказал Греф.Сбербанкиада – как "лакмусовая бумага команды"Представителем команды судей стал четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, гимнаст Алексей Немов.Спортсмен рассказал, что несмотря на то, что в соревнованиях участвуют не профессиональные спортсмены, уровень их мастерства находится на высоком уровне, что показывает слаженность работы всей команды под названием Сбер."Спорт объединяет людей, помогает им выплеснуть негатив и заполнить это место позитивными эмоциями", - подчеркнул он."Главная задача состязания - через спорт прийти к здоровью, сделать коллектив эмоционально радостным, а работу компании намного эффективнее. Руководству Сбера это удается. Всем нам сегодня надо объединяться, понимать, что мы друг у друга есть. Это уважение к сопернику, поддержка друг друга. На всех уровнях нашего развития это очень важно", - подчеркнул спортсмен.Состязания, победы и фото на памятьПервые награды Сбербанкиады вручили во вторник, их получили женщины за бег на 200 метров. Медали и цветы победителям достались из рук президента Сбербанка Германа Грефа."Этот день многие из нас запомнят надолго. Здесь потрясающая атмосфера, а болельщики помогают своим друзьям ставить рекорды и добиваться наивысших результатов", - отметил Греф.На протяжении всего соревновательного дня на территории Деревни Универсиады по всем десяти видам спорта состязания шли параллельно. В крытом бассейне "Буревестник" за звание быть сильнейшим сражались пловцы, на футбольном стадионе шли состязания не только спортивных команд, но и болельщиков, которые помогали своим фаворитам показать силу и мощь команды, на волейбольной площадке команды показывали уровень профессиональных спортсменов, а на теннисном корте шли парные поединки, еще раз доказывая безграничные возможности команды Сбера.Главный судья волейбольного турнира Мансур Каримов рассказал, что несмотря на то, что "состязания Сбербанкиады отличаются от спортивных - предварительная игра проходит из трех партий до 15-ти и представляют собой короткие партии, уровень игроков приближен к профессионалам"."Видно, что сотрудники банка тренируются регулярно, слаженно, поэтому и партии играют сильно и хорошо. Сбербанк в отношении спорта всегда поддерживал высокий уровень, и его сотрудники участвовали в турнире "Лиге Новых". Поэтому команды показывают высокие результаты, а победит сильнейший", - сказал Каримов.Центральный аппарат – вперед!Событием дня стала долгожданная победа представителей команды Центрального аппарата Сбербанка.В турнире по большому теннису в парном разряде среди руководителей победила команда Центрального аппарата в составе зампреда Сбера Анатолия Попова и директора управления внутреннего аудита Сбера Олега Чистякова. В финале они со счетом 6:3 обыграли команду Московского банка Сбербанка."В прошлый раз на Сбербанкиаде команда Центрального аппарата Белоруссии заняла первое место и поэтому для нас очень важна эта победа и каждое очко ценное, мы работаем на команду", - сказал корреспонденту перед финальным сражением Попов.Он отметил, что Сбербанкиада для всего коллектива банка - это момент сплочения. Все участники с нетерпением ждут эти соревнования."Мы собираемся на игры как друзья и старые соперники. И, конечно, это праздник спорта, праздник положительных эмоций, праздник всей команды Сбера. В банке мы стараемся поддерживать спортивный дух и уделять этому время вовремя. Со своей командой мы обязательно играем в волейбол, у нас такая традиция. Пожелание всем командам победы и главное, обойтись без травм и помнить, что все наши победы – это победа общая, победа Сбера!" - отметил Анатолий Попов. ㅤРекламаПАО "Сбербанк"erid: 4CQwVszH9pUiKzZWA8p

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика татарстан (татарстан), сбербанк россии, герман греф, казань, анатолий попов, алексей немов, сбер