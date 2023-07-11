https://ria.ru/20230711/sayt-1883497948.html
Сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане
Сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане - РИА Новости, 11.07.2023
Сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане
Официальный сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:02
2023-07-11T13:02
2023-07-11T13:02
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
казань
вооруженные силы рф
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КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Официальный сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". "На новом ресурсе размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Кроме того, в одном месте собрана вся информация о порядке поступления на военную службу контрактника", — говорится в сообщении. Кроме информации о положенных выплатах, льготах и гарантиях, на сайте размещены список документов, необходимых для поступления на службу, адреса и контакты пунктов приема на службу, пошаговая инструкция действий. Также на сайте работает форма обратной связи: можно задать вопрос чат-боту, который ответит на все вопросы по теме. Все условия контрактной службы можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru. Ранее сообщалось, что в Татарстане открыт первый центр по приему на контрактную службу "Батыр", работающий по принципу "одного окна", что позволяет значительно сократить время на сбор и оформление всех необходимых документов. В центре их можно оформить за 1-2 дня.
https://ria.ru/20230704/kontraktniki-1882240781.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), казань, вооруженные силы рф
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Вооруженные силы РФ
КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Официальный сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".
"На новом ресурсе размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Кроме того, в одном месте собрана вся информация о порядке поступления на военную службу контрактника", — говорится в сообщении.
Кроме информации о положенных выплатах, льготах и гарантиях, на сайте размещены список документов, необходимых для поступления на службу, адреса и контакты пунктов приема на службу, пошаговая инструкция действий.
Также на сайте работает форма обратной связи: можно задать вопрос чат-боту, который ответит на все вопросы по теме. Все условия контрактной службы можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru.
Ранее сообщалось, что в Татарстане
открыт первый центр по приему на контрактную службу "Батыр", работающий по принципу "одного окна", что позволяет значительно сократить время на сбор и оформление всех необходимых документов. В центре их можно оформить за 1-2 дня.
В Казани открыли центр приема контрактников по принципу "одного окна"