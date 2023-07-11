https://ria.ru/20230711/sayt-1883497948.html

Сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане

Сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане - РИА Новости, 11.07.2023

Сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане

Официальный сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:02

2023-07-11T13:02

2023-07-11T13:02

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

казань

вооруженные силы рф

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КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Официальный сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". "На новом ресурсе размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Кроме того, в одном месте собрана вся информация о порядке поступления на военную службу контрактника", — говорится в сообщении. Кроме информации о положенных выплатах, льготах и гарантиях, на сайте размещены список документов, необходимых для поступления на службу, адреса и контакты пунктов приема на службу, пошаговая инструкция действий. Также на сайте работает форма обратной связи: можно задать вопрос чат-боту, который ответит на все вопросы по теме. Все условия контрактной службы можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru. Ранее сообщалось, что в Татарстане открыт первый центр по приему на контрактную службу "Батыр", работающий по принципу "одного окна", что позволяет значительно сократить время на сбор и оформление всех необходимых документов. В центре их можно оформить за 1-2 дня.

https://ria.ru/20230704/kontraktniki-1882240781.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика татарстан (татарстан), казань, вооруженные силы рф