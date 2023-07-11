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Сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане - РИА Новости, 11.07.2023
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Республика Татарстан
 
13:02 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/sayt-1883497948.html
Сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане
Сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане - РИА Новости, 11.07.2023
Сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане
Официальный сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:02
2023-07-11T13:02
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
казань
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КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Официальный сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". "На новом ресурсе размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Кроме того, в одном месте собрана вся информация о порядке поступления на военную службу контрактника", — говорится в сообщении. Кроме информации о положенных выплатах, льготах и гарантиях, на сайте размещены список документов, необходимых для поступления на службу, адреса и контакты пунктов приема на службу, пошаговая инструкция действий. Также на сайте работает форма обратной связи: можно задать вопрос чат-боту, который ответит на все вопросы по теме. Все условия контрактной службы можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru. Ранее сообщалось, что в Татарстане открыт первый центр по приему на контрактную службу "Батыр", работающий по принципу "одного окна", что позволяет значительно сократить время на сбор и оформление всех необходимых документов. В центре их можно оформить за 1-2 дня.
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республика татарстан (татарстан)
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республика татарстан (татарстан), казань, вооруженные силы рф
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Вооруженные силы РФ

Сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБрошюры и военная униформа в центре оформления на военную службу по контракту
Брошюры и военная униформа в центре оформления на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Брошюры и военная униформа в центре оформления на военную службу по контракту. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Официальный сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".
"На новом ресурсе размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Кроме того, в одном месте собрана вся информация о порядке поступления на военную службу контрактника", — говорится в сообщении.
Кроме информации о положенных выплатах, льготах и гарантиях, на сайте размещены список документов, необходимых для поступления на службу, адреса и контакты пунктов приема на службу, пошаговая инструкция действий.
Также на сайте работает форма обратной связи: можно задать вопрос чат-боту, который ответит на все вопросы по теме. Все условия контрактной службы можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru.
Ранее сообщалось, что в Татарстане открыт первый центр по приему на контрактную службу "Батыр", работающий по принципу "одного окна", что позволяет значительно сократить время на сбор и оформление всех необходимых документов. В центре их можно оформить за 1-2 дня.
Казань - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
В Казани открыли центр приема контрактников по принципу "одного окна"
4 июля, 19:36
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньВооруженные силы РФ
 
 
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