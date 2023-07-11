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Роспотребнадзор начал проверку вспышки острой кишечной инфекции в Орске - РИА Новости, 11.07.2023
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23:18 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/rospotrebnadzor-1883636214.html
Роспотребнадзор начал проверку вспышки острой кишечной инфекции в Орске
Роспотребнадзор начал проверку вспышки острой кишечной инфекции в Орске - РИА Новости, 11.07.2023
Роспотребнадзор начал проверку вспышки острой кишечной инфекции в Орске
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области начало проверку по факту вспышки острой кишечной инфекции среди дошкольников в Орске, сообщили журналистам в РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T23:18
2023-07-11T23:18
происшествия
оренбургская область
орск
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области начало проверку по факту вспышки острой кишечной инфекции среди дошкольников в Орске, сообщили журналистам в территориальном управлении ведомства. "Юго-Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование с целью выяснения источника, установления причин и условий возникновения случаев острой кишечной инфекции среди детей, посещающих ряд дошкольных учреждений города Орска", - говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре добавили, что специалисты выехали на объекты, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, организован забор биологических материалов для лабораторных исследований, причина вспышки кишечной инфекции устанавливается. Отмечается, что ситуация находится на контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Ранее областной минздрав сообщал, что у детей, посещавших несколько детских садов Орска, наблюдается рвота. Пострадавших осматривают инфекционисты. В городе усилили работу медслужбы, приготовили койки для возможной госпитализации детей. Областная прокуратура выясняет, чем кормили воспитанников в детских садах города. К проверке подключился Следственный комитет. Число отравившихся не уточняется.
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оренбургская область
орск
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происшествия, оренбургская область, орск, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Оренбургская область, Орск, Анна Попова, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор начал проверку вспышки острой кишечной инфекции в Орске

Роспотребнадзор начал проверку из-за вспышки острой кишечной инфекции среди детей в Орске

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области начало проверку по факту вспышки острой кишечной инфекции среди дошкольников в Орске, сообщили журналистам в территориальном управлении ведомства.
"Юго-Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование с целью выяснения источника, установления причин и условий возникновения случаев острой кишечной инфекции среди детей, посещающих ряд дошкольных учреждений города Орска", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что специалисты выехали на объекты, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, организован забор биологических материалов для лабораторных исследований, причина вспышки кишечной инфекции устанавливается.
Отмечается, что ситуация находится на контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ранее областной минздрав сообщал, что у детей, посещавших несколько детских садов Орска, наблюдается рвота. Пострадавших осматривают инфекционисты. В городе усилили работу медслужбы, приготовили койки для возможной госпитализации детей. Областная прокуратура выясняет, чем кормили воспитанников в детских садах города. К проверке подключился Следственный комитет. Число отравившихся не уточняется.
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ПроисшествияОренбургская областьОрскАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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