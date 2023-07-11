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Зампостпреда России отреагировал на решение ООН о поставках гумпомощи Сирии - РИА Новости, 11.07.2023
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22:20 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/rezolyutsiya-1883630207.html
Зампостпреда России отреагировал на решение ООН о поставках гумпомощи Сирии
Зампостпреда России отреагировал на решение ООН о поставках гумпомощи Сирии - РИА Новости, 11.07.2023
Зампостпреда России отреагировал на решение ООН о поставках гумпомощи Сирии
Россию устроит лишь повторное голосование по ее проекту резолюции о продлении действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию, написал в своем... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T22:20
2023-07-11T22:20
в мире
сирия
россия
турция
дмитрий полянский
оон
василий небензя
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ООН, 11 июл – РИА Новости. Россию устроит лишь повторное голосование по ее проекту резолюции о продлении действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее РФ наложила вето на проект резолюции Швейцарии и Бразилии о продлении действия КПП "Баб-эль-Хава" в рамках данного механизма на девять месяцев. Совбез не принял и российский проект, который предполагал продление на шесть месяцев и упоминал, что односторонние санкции не должны мешать гуманитарным операциям в Сирии. "Сегодня западники вновь устроили шоу из вопроса продления Трансграничного механизма (ТГМ) оказания гумпомощи Сирии. Вместо того, чтобы договариваться, нас вновь спровоцировали на применение вето. Похоже, как обычно, в расчете на то, что договариваться мы будем после", - указал Полянский. "Однако в нашем выступлении мы четко указали, что этот сценарий не пройдет. На сей раз швейцарские неформальные кураторы гумдосье слишком заигрались, разброс в позициях чересчур велик. Поэтому единственный вариант, который устроит нас и сирийцев - повторное голосование по нашему проекту, который западники также сегодня не поддержали", - подчеркнул он. По его мнению, "похоже, бесславная история ТГМ (трансграничного механизма – ред.) действительно закончилась сегодня. Он никогда не учитывал приоритеты Сирии и отвечал интересам властей пока не подконтрольной этой стране провинции Идлиб, где осели недобитые террористы. Они, по многим свидетельствам, получали "откаты" с каждого из ооновских конвоев, доставляемых в рамках ТГМ", - подчеркнул дипломат. Как заявил Полянский, на реальное положение сирийских беженцев вся эта ситуация не сильно повлияет. "Помощь все равно будет оказываться, тем более, что сирийское правительство своим суверенным решением разрешило ООН использовать для этого два погранперехода в Идлиб", - добавил он. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя перед голосованием по российскому проекту предупредил западных членов Совбеза ООН, что в случае непринятия российского проекта резолюции сам механизм можно закрывать. Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через погранпереходы действовал с 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четырьмя пограничными пунктами пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. До 10 июля в рамках механизма продолжал действовать лишь один погранпереход "Баб-эль-Хава". Теперь его работа в рамках механизма прекращена. Западные страны регулярно призывают к увеличению числа КПП, действующих по данному механизму, тогда как власти Сирии желают, чтобы вся гуманитарная помощь в стране распределялась Дамаском – через линии соприкосновения. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что организация уже доказала, что в контактах и координации с национальным правительством Сирии в состоянии наладить свою работу без данного механизма.
https://ria.ru/20230612/isk-1877687709.html
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в мире, сирия, россия, турция, дмитрий полянский, оон, василий небензя
В мире, Сирия, Россия, Турция, Дмитрий Полянский, ООН, Василий Небензя
Зампостпреда России отреагировал на решение ООН о поставках гумпомощи Сирии

Полянский: Россия будет добиваться повторного голосования по резолюции о гумпомощи Сирии

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке
Заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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Заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке
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ООН, 11 июл – РИА Новости. Россию устроит лишь повторное голосование по ее проекту резолюции о продлении действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее РФ наложила вето на проект резолюции Швейцарии и Бразилии о продлении действия КПП "Баб-эль-Хава" в рамках данного механизма на девять месяцев. Совбез не принял и российский проект, который предполагал продление на шесть месяцев и упоминал, что односторонние санкции не должны мешать гуманитарным операциям в Сирии.
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"Сегодня западники вновь устроили шоу из вопроса продления Трансграничного механизма (ТГМ) оказания гумпомощи Сирии. Вместо того, чтобы договариваться, нас вновь спровоцировали на применение вето. Похоже, как обычно, в расчете на то, что договариваться мы будем после", - указал Полянский.
"Однако в нашем выступлении мы четко указали, что этот сценарий не пройдет. На сей раз швейцарские неформальные кураторы гумдосье слишком заигрались, разброс в позициях чересчур велик. Поэтому единственный вариант, который устроит нас и сирийцев - повторное голосование по нашему проекту, который западники также сегодня не поддержали", - подчеркнул он.
По его мнению, "похоже, бесславная история ТГМ (трансграничного механизма – ред.) действительно закончилась сегодня. Он никогда не учитывал приоритеты Сирии и отвечал интересам властей пока не подконтрольной этой стране провинции Идлиб, где осели недобитые террористы. Они, по многим свидетельствам, получали "откаты" с каждого из ооновских конвоев, доставляемых в рамках ТГМ", - подчеркнул дипломат.
Как заявил Полянский, на реальное положение сирийских беженцев вся эта ситуация не сильно повлияет. "Помощь все равно будет оказываться, тем более, что сирийское правительство своим суверенным решением разрешило ООН использовать для этого два погранперехода в Идлиб", - добавил он.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя перед голосованием по российскому проекту предупредил западных членов Совбеза ООН, что в случае непринятия российского проекта резолюции сам механизм можно закрывать.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через погранпереходы действовал с 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четырьмя пограничными пунктами пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
До 10 июля в рамках механизма продолжал действовать лишь один погранпереход "Баб-эль-Хава". Теперь его работа в рамках механизма прекращена. Западные страны регулярно призывают к увеличению числа КПП, действующих по данному механизму, тогда как власти Сирии желают, чтобы вся гуманитарная помощь в стране распределялась Дамаском – через линии соприкосновения. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что организация уже доказала, что в контактах и координации с национальным правительством Сирии в состоянии наладить свою работу без данного механизма.
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