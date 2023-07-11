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Шойгу рассказал о последствиях высокоточных ударов по резервам ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:07 11.07.2023 (обновлено: 18:24 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/rezervy-1883588841.html
Шойгу рассказал о последствиях высокоточных ударов по резервам ВСУ
Шойгу рассказал о последствиях высокоточных ударов по резервам ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023
Шойгу рассказал о последствиях высокоточных ударов по резервам ВСУ
Вооружённые силы Российской Федерации высокоточными ударами по резервам украинских военных, в том числе западной технике, существенно снижают наступательный... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:07
2023-07-11T18:24
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
сергей шойгу
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Вооружённые силы Российской Федерации высокоточными ударами по резервам украинских военных, в том числе западной технике, существенно снижают наступательный потенциал противника, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Мы продолжаем наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, сергей шойгу, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Сергей Шойгу, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу рассказал о последствиях высокоточных ударов по резервам ВСУ

Шойгу: высокоточные удары по резервам ВСУ существенно снижают их наступательный потенциал

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Вооружённые силы Российской Федерации высокоточными ударами по резервам украинских военных, в том числе западной технике, существенно снижают наступательный потенциал противника, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Мы продолжаем наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника", - сказал Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияСергей ШойгуУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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