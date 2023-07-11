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Шойгу рассказал о последствиях высокоточных ударов по резервам ВСУ
Шойгу рассказал о последствиях высокоточных ударов по резервам ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023
Шойгу рассказал о последствиях высокоточных ударов по резервам ВСУ
Вооружённые силы Российской Федерации высокоточными ударами по резервам украинских военных, в том числе западной технике, существенно снижают наступательный... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:07
2023-07-11T18:07
2023-07-11T18:24
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
сергей шойгу
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Вооружённые силы Российской Федерации высокоточными ударами по резервам украинских военных, в том числе западной технике, существенно снижают наступательный потенциал противника, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Мы продолжаем наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шойгу рассказал о последствиях высокоточных ударов по резервам ВСУ
Шойгу: высокоточные удары по резервам ВСУ существенно снижают их наступательный потенциал