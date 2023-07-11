https://ria.ru/20230711/rezervy-1883588841.html

Шойгу рассказал о последствиях высокоточных ударов по резервам ВСУ

Шойгу рассказал о последствиях высокоточных ударов по резервам ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023

Шойгу рассказал о последствиях высокоточных ударов по резервам ВСУ

Вооружённые силы Российской Федерации высокоточными ударами по резервам украинских военных, в том числе западной технике, существенно снижают наступательный... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:07

2023-07-11T18:07

2023-07-11T18:24

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

сергей шойгу

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Вооружённые силы Российской Федерации высокоточными ударами по резервам украинских военных, в том числе западной технике, существенно снижают наступательный потенциал противника, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Мы продолжаем наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, сергей шойгу, украина, ситуация в днр и лнр