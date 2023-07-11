https://ria.ru/20230711/rets-1883499211.html
РЭЦ: около 8 тысяч предприятий РФ и Белоруссии связаны сотрудничеством
РЭЦ: около 8 тысяч предприятий РФ и Белоруссии связаны сотрудничеством - РИА Новости, 11.07.2023
РЭЦ: около 8 тысяч предприятий РФ и Белоруссии связаны сотрудничеством
Около 8 тысяч российских и белорусских предприятий связаны кооперационным сотрудничеством, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:57
2023-07-11T12:57
2023-07-11T12:57
российский экспортный центр (рэц)
россия
белоруссия
вероника никишина
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около 8 тысяч российских и белорусских предприятий связаны кооперационным сотрудничеством, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих, сообщила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Около 8 тысяч белорусских и российских предприятий связаны кооперационным сотрудничеством, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих. Из них и формируется наш товарооборот, который рос и в пандемию, и продолжает расти сейчас. Это не какие-то точечные активности, а системно выстроенная работа на всех уровнях", - сказала Никишина на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия - Беларусь" на выставке "Иннопром".Она подчеркнула важность работы на уровне регионов, которая позволяет создать это системное взаимодействие.Российский экспортный центр теперь занимается поддержкой не только экспорта, но и импорта, и эта поддержка диверсифицирована не только с точки зрения отраслей, но и с точки зрения механизмов работы. Так, по словам Никишиной, РЭЦ не только поддерживает российскую экспортную продукцию, но есть пул серьезных инфраструктурных проектов в Белоруссии: ТЭЦ, металлургические комбинаты, модернизация производственных предприятий.
https://ria.ru/20230710/strakhovanie-1883224066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, белоруссия, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Белоруссия, Вероника Никишина
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около 8 тысяч российских и белорусских предприятий связаны кооперационным сотрудничеством, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих, сообщила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Около 8 тысяч белорусских и российских предприятий связаны кооперационным сотрудничеством, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих. Из них и формируется наш товарооборот, который рос и в пандемию, и продолжает расти сейчас. Это не какие-то точечные активности, а системно выстроенная работа на всех уровнях", - сказала Никишина на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия - Беларусь" на выставке "Иннопром".
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Она подчеркнула важность работы на уровне регионов, которая позволяет создать это системное взаимодействие.
Российский экспортный центр теперь занимается поддержкой не только экспорта, но и импорта, и эта поддержка диверсифицирована не только с точки зрения отраслей, но и с точки зрения механизмов работы. Так, по словам Никишиной, РЭЦ не только поддерживает российскую экспортную продукцию, но есть пул серьезных инфраструктурных проектов в Белоруссии
: ТЭЦ, металлургические комбинаты, модернизация производственных предприятий.