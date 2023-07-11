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РЭЦ: около 8 тысяч предприятий РФ и Белоруссии связаны сотрудничеством - РИА Новости, 11.07.2023
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12:57 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/rets-1883499211.html
РЭЦ: около 8 тысяч предприятий РФ и Белоруссии связаны сотрудничеством
РЭЦ: около 8 тысяч предприятий РФ и Белоруссии связаны сотрудничеством - РИА Новости, 11.07.2023
РЭЦ: около 8 тысяч предприятий РФ и Белоруссии связаны сотрудничеством
Около 8 тысяч российских и белорусских предприятий связаны кооперационным сотрудничеством, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:57
2023-07-11T12:57
российский экспортный центр (рэц)
россия
белоруссия
вероника никишина
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около 8 тысяч российских и белорусских предприятий связаны кооперационным сотрудничеством, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих, сообщила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Около 8 тысяч белорусских и российских предприятий связаны кооперационным сотрудничеством, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих. Из них и формируется наш товарооборот, который рос и в пандемию, и продолжает расти сейчас. Это не какие-то точечные активности, а системно выстроенная работа на всех уровнях", - сказала Никишина на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия - Беларусь" на выставке "Иннопром".Она подчеркнула важность работы на уровне регионов, которая позволяет создать это системное взаимодействие.Российский экспортный центр теперь занимается поддержкой не только экспорта, но и импорта, и эта поддержка диверсифицирована не только с точки зрения отраслей, но и с точки зрения механизмов работы. Так, по словам Никишиной, РЭЦ не только поддерживает российскую экспортную продукцию, но есть пул серьезных инфраструктурных проектов в Белоруссии: ТЭЦ, металлургические комбинаты, модернизация производственных предприятий.
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российский экспортный центр (рэц), россия, белоруссия, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Белоруссия, Вероника Никишина

РЭЦ: около 8 тысяч предприятий РФ и Белоруссии связаны сотрудничеством

© РИА Новости / Максим БогодвидГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия Беларусь" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина на деловом форуме Промышленный диалог: Россия Беларусь в рамках международной промышленной выставки Иннопром-2023 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия Беларусь" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около 8 тысяч российских и белорусских предприятий связаны кооперационным сотрудничеством, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих, сообщила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Около 8 тысяч белорусских и российских предприятий связаны кооперационным сотрудничеством, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих. Из них и формируется наш товарооборот, который рос и в пандемию, и продолжает расти сейчас. Это не какие-то точечные активности, а системно выстроенная работа на всех уровнях", - сказала Никишина на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия - Беларусь" на выставке "Иннопром".
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Она подчеркнула важность работы на уровне регионов, которая позволяет создать это системное взаимодействие.
Российский экспортный центр теперь занимается поддержкой не только экспорта, но и импорта, и эта поддержка диверсифицирована не только с точки зрения отраслей, но и с точки зрения механизмов работы. Так, по словам Никишиной, РЭЦ не только поддерживает российскую экспортную продукцию, но есть пул серьезных инфраструктурных проектов в Белоруссии: ТЭЦ, металлургические комбинаты, модернизация производственных предприятий.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияБелоруссияВероника Никишина
 
 
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