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РЭЦ: проект "Международная кооперация и экспорт" принес в бюджет 3 трлн руб - РИА Новости, 11.07.2023
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11:06 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/rets-1883452778.html
РЭЦ: проект "Международная кооперация и экспорт" принес в бюджет 3 трлн руб
РЭЦ: проект "Международная кооперация и экспорт" принес в бюджет 3 трлн руб - РИА Новости, 11.07.2023
РЭЦ: проект "Международная кооперация и экспорт" принес в бюджет 3 трлн руб
Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" в 2022 году позволил бюджету получить порядка 3 триллионов рублей от компаний, прямо или опосредовано... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:06
2023-07-11T11:06
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" в 2022 году позволил бюджету получить порядка 3 триллионов рублей от компаний, прямо или опосредовано занимающихся экспортом, заявила на деловом завтраке "Открытый разговор о российской промышленности: вызовы и приоритеты" на форуме "Иннопром" в Екатеринбурге гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."В прошлом году бюджет национального проекта "Международная кооперация и экспорт" составил 150 миллиардов рублей. Казалось бы, большая цифра. При этом платежи в бюджетную систему отраслей, прямо или опосредованно занимающихся экспортом, принесли 3 триллиона рублей. Представляете, какая конверсия? Я уверена: экспорт - это курица, которая несет золотые яйца, и потому надо экспортировать, надо сохранять систему поддержки экспорта и надо искать новые связи и технологические партнерства", - сказала Никишина.Международная промышленная выставка "Иннопром" - это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная министерством промышленности и торговли РФ. Выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина

РЭЦ: проект "Международная кооперация и экспорт" принес в бюджет 3 трлн руб

© РИА Новости / Максим БогодвидГендиректор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на форуме "Иннопром"
Гендиректор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на форуме Иннопром - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Гендиректор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на форуме "Иннопром"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" в 2022 году позволил бюджету получить порядка 3 триллионов рублей от компаний, прямо или опосредовано занимающихся экспортом, заявила на деловом завтраке "Открытый разговор о российской промышленности: вызовы и приоритеты" на форуме "Иннопром" в Екатеринбурге гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"В прошлом году бюджет национального проекта "Международная кооперация и экспорт" составил 150 миллиардов рублей. Казалось бы, большая цифра. При этом платежи в бюджетную систему отраслей, прямо или опосредованно занимающихся экспортом, принесли 3 триллиона рублей. Представляете, какая конверсия? Я уверена: экспорт - это курица, которая несет золотые яйца, и потому надо экспортировать, надо сохранять систему поддержки экспорта и надо искать новые связи и технологические партнерства", - сказала Никишина.
Выступление представителя РЭЦ на Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта в Архызе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
РЭЦ: конференция инфраструктуры развития экспорта стартовала в Архызе
10 июля, 19:09
Международная промышленная выставка "Иннопром" - это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная министерством промышленности и торговли РФ. Выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.
Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Вероника Никишина
 
 
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