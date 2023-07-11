https://ria.ru/20230711/rets-1883452778.html

РЭЦ: проект "Международная кооперация и экспорт" принес в бюджет 3 трлн руб

РЭЦ: проект "Международная кооперация и экспорт" принес в бюджет 3 трлн руб - РИА Новости, 11.07.2023

РЭЦ: проект "Международная кооперация и экспорт" принес в бюджет 3 трлн руб

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" в 2022 году позволил бюджету получить порядка 3 триллионов рублей от компаний, прямо или опосредовано... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:06

2023-07-11T11:06

2023-07-11T11:06

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" в 2022 году позволил бюджету получить порядка 3 триллионов рублей от компаний, прямо или опосредовано занимающихся экспортом, заявила на деловом завтраке "Открытый разговор о российской промышленности: вызовы и приоритеты" на форуме "Иннопром" в Екатеринбурге гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."В прошлом году бюджет национального проекта "Международная кооперация и экспорт" составил 150 миллиардов рублей. Казалось бы, большая цифра. При этом платежи в бюджетную систему отраслей, прямо или опосредованно занимающихся экспортом, принесли 3 триллиона рублей. Представляете, какая конверсия? Я уверена: экспорт - это курица, которая несет золотые яйца, и потому надо экспортировать, надо сохранять систему поддержки экспорта и надо искать новые связи и технологические партнерства", - сказала Никишина.Международная промышленная выставка "Иннопром" - это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная министерством промышленности и торговли РФ. Выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".

https://ria.ru/20230710/konferentsiya-1883373901.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина