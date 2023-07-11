https://ria.ru/20230711/remont-1883620542.html

В Тамбовской области капитально отремонтируют 20 школ за два года

В Тамбовской области капитально отремонтируют 20 школ за два года - РИА Новости, 11.07.2023

В Тамбовской области капитально отремонтируют 20 школ за два года

Капитальный ремонт 20 зданий школ в Тамбовской области проведут в 2024-2025 годах, работы будут вестись по проекту "Модернизация школьных систем образования",... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T20:39

2023-07-11T20:39

2023-07-11T20:39

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Капитальный ремонт 20 зданий школ в Тамбовской области проведут в 2024-2025 годах, работы будут вестись по проекту "Модернизация школьных систем образования", сообщает пресс-служба регионального правительства.На эти цели предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. Ход исполнения программы в этом году и планы на предстоящий период обсудили во вторник на заседании оперативного штаба по реализации нацпроектов. Его провел глава Тамбовской области Максим Егоров.В 2023 году в регионе капитально отремонтируют здания 14 школ. На эти цели выделено 602,7 миллиона рублей.По данным пресс-службы, еще на старте реализации программы Егоров поставил задачу завершить капремонт школ к началу нового учебного года. Строительная готовность ряда объектов на сегодняшний день составляет от 93 до 100%. Это Рудовский филиал Пичаевской школы Пичаевского муниципального округа, Шульгинский филиал Новопокровской школы Мордовского округа, школа №1 города Моршанска, Хитровский филиал Верхнеспасской школы Рассказовского округа.На тех объектах, где показатели строительной готовности не такие высокие, Егоров поручил увеличить число рабочих, скорректировать графики производства работ."Контроль за качеством и сроками исполнения строительно-монтажных работ ведут не только ответственные министерства, но и представители общественности, дети, родители, педагоги. Поэтому важно в полном объеме выполнить все обязательства по проведению капремонта зданий школ в Тамбовской области", — приводятся в сообщении пресс-службы слова Егорова.Масштабная программа капремонта школ стартовала в регионе в прошлом году. В период с 2022 по 2025 годы 25 тысяч школьников получат новые возможности для обучения, воспитания, допобразования. На эти цели по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" региону выделены более 3 миллиардов рублей.В Тамбовской области к реализации программы подходят комплексно. По ней дополнительно благоустраивают территории, строят внешние сети, газифицируют здания, устанавливают остановочные пункты. Такую инициативу положительно оценивают на федеральном уровне.По поручению главы региона все этапы проведения работ активно контролируют общественные рабочие группы.

https://ria.ru/20230623/konkurs-olimpiada-1880078078.html

тамбовская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров