https://ria.ru/20230711/rebenok-1883500397.html

Ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока его родители спали пьяные

Ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока его родители спали пьяные - РИА Новости, 11.07.2023

Ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока его родители спали пьяные

В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна, пока его родители спали после застолья, сообщило региональное управление СК России. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:02

2023-07-11T13:02

2023-07-11T13:31

происшествия

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна, пока его родители спали после застолья, сообщило региональное управление СК России."В момент инцидента в комнате общежития, где проживает семья из четырех человек — мужчина, его сожительница и двое малолетних детей 2020 и 2022 года рождения — находились все члены семьи", — говорится в заявлении.Родители спали после застолья, а их младший ребенок сначала играл на диване, а затем подобрался к открытому окну и выпал на улицу. Из-за получения тяжелых травм его доставили в больницу, рассказали в ведомстве.Уточняется, что инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Титова.Как заявили в отделении по связям со СМИ городского управления МВД, родителей мальчика привлекли к административной ответственности.

https://ria.ru/20221116/rebenok-1831838792.html

екатеринбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)