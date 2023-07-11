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Ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока его родители спали пьяные - РИА Новости, 11.07.2023
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13:02 11.07.2023 (обновлено: 13:31 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/rebenok-1883500397.html
Ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока его родители спали пьяные
Ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока его родители спали пьяные - РИА Новости, 11.07.2023
Ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока его родители спали пьяные
В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна, пока его родители спали после застолья, сообщило региональное управление СК России. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:02
2023-07-11T13:31
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна, пока его родители спали после застолья, сообщило региональное управление СК России."В момент инцидента в комнате общежития, где проживает семья из четырех человек — мужчина, его сожительница и двое малолетних детей 2020 и 2022 года рождения — находились все члены семьи", — говорится в заявлении.Родители спали после застолья, а их младший ребенок сначала играл на диване, а затем подобрался к открытому окну и выпал на улицу. Из-за получения тяжелых травм его доставили в больницу, рассказали в ведомстве.Уточняется, что инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Титова.Как заявили в отделении по связям со СМИ городского управления МВД, родителей мальчика привлекли к административной ответственности.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока его родители спали пьяные

В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна, пока пьяные родители спали после застолья

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна, пока его родители спали после застолья, сообщило региональное управление СК России.
"В момент инцидента в комнате общежития, где проживает семья из четырех человек — мужчина, его сожительница и двое малолетних детей 2020 и 2022 года рождения — находились все члены семьи", — говорится в заявлении.
Родители спали после застолья, а их младший ребенок сначала играл на диване, а затем подобрался к открытому окну и выпал на улицу. Из-за получения тяжелых травм его доставили в больницу, рассказали в ведомстве.
Уточняется, что инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Титова.
Как заявили в отделении по связям со СМИ городского управления МВД, родителей мальчика привлекли к административной ответственности.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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