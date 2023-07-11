https://ria.ru/20230711/rebenok-1883500397.html
Ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока его родители спали пьяные
Ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока его родители спали пьяные - РИА Новости, 11.07.2023
Ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока его родители спали пьяные
В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна, пока его родители спали после застолья, сообщило региональное управление СК России. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:02
2023-07-11T13:02
2023-07-11T13:31
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна, пока его родители спали после застолья, сообщило региональное управление СК России."В момент инцидента в комнате общежития, где проживает семья из четырех человек — мужчина, его сожительница и двое малолетних детей 2020 и 2022 года рождения — находились все члены семьи", — говорится в заявлении.Родители спали после застолья, а их младший ребенок сначала играл на диване, а затем подобрался к открытому окну и выпал на улицу. Из-за получения тяжелых травм его доставили в больницу, рассказали в ведомстве.Уточняется, что инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Титова.Как заявили в отделении по связям со СМИ городского управления МВД, родителей мальчика привлекли к административной ответственности.
https://ria.ru/20221116/rebenok-1831838792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока его родители спали пьяные
В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна, пока пьяные родители спали после застолья
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна, пока его родители спали после застолья, сообщило региональное управление СК России.
"В момент инцидента в комнате общежития, где проживает семья из четырех человек — мужчина, его сожительница и двое малолетних детей 2020 и 2022 года рождения — находились все члены семьи", — говорится в заявлении.
Родители спали после застолья, а их младший ребенок сначала играл на диване, а затем подобрался к открытому окну и выпал на улицу. Из-за получения тяжелых травм его доставили в больницу, рассказали в ведомстве.
Уточняется, что инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Титова.
Как заявили в отделении по связям со СМИ городского управления МВД, родителей мальчика привлекли к административной ответственности.
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