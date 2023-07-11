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Шойгу отметил работу западных разведок в зоне спецоперации - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:09 11.07.2023 (обновлено: 18:26 11.07.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20230711/razvedka-1883589480.html
Шойгу отметил работу западных разведок в зоне спецоперации
Шойгу отметил работу западных разведок в зоне спецоперации - РИА Новости, 11.07.2023
Шойгу отметил работу западных разведок в зоне спецоперации
Разведки США и других стран НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы ВС РФ, заявил во вторник журналистам министр обороны России Сергей... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:09
2023-07-11T18:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
сша
россия
сергей шойгу
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Разведки США и других стран НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы ВС РФ, заявил во вторник журналистам министр обороны России Сергей Шойгу."Мы знаем, что результаты нашей боевой работы тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО", - сообщил министр."Они отмечают высокую эффективность наших линий обороны, установленных минных заграждений, качественную работу армейской и штурмовой авиации по нанесению упреждающих ударов по выявляемым целям противника", - сказал Шойгу. "Особо выделяют, подчеркну, высочайшую стойкость наших военнослужащих и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки", - добавил он.
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вооруженные силы рф, безопасность, сша, россия, сергей шойгу, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, США, Россия, Сергей Шойгу, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу отметил работу западных разведок в зоне спецоперации

Шойгу: западные разведки отмечают эффективность обороны российских войск в зоне СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Разведки США и других стран НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы ВС РФ, заявил во вторник журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.
"Мы знаем, что результаты нашей боевой работы тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО", - сообщил министр.
"Они отмечают высокую эффективность наших линий обороны, установленных минных заграждений, качественную работу армейской и штурмовой авиации по нанесению упреждающих ударов по выявляемым целям противника", - сказал Шойгу. "Особо выделяют, подчеркну, высочайшую стойкость наших военнослужащих и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки", - добавил он.
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьСШАРоссияСергей ШойгуНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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