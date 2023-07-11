https://ria.ru/20230711/razvedka-1883589480.html
Шойгу отметил работу западных разведок в зоне спецоперации
Шойгу отметил работу западных разведок в зоне спецоперации - РИА Новости, 11.07.2023
Шойгу отметил работу западных разведок в зоне спецоперации
Разведки США и других стран НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы ВС РФ, заявил во вторник журналистам министр обороны России Сергей... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:09
2023-07-11T18:09
2023-07-11T18:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
сша
россия
сергей шойгу
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865310945_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_5c3cca3b2172b7f815a8f8a323348590.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Разведки США и других стран НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы ВС РФ, заявил во вторник журналистам министр обороны России Сергей Шойгу."Мы знаем, что результаты нашей боевой работы тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО", - сообщил министр."Они отмечают высокую эффективность наших линий обороны, установленных минных заграждений, качественную работу армейской и штурмовой авиации по нанесению упреждающих ударов по выявляемым целям противника", - сказал Шойгу. "Особо выделяют, подчеркну, высочайшую стойкость наших военнослужащих и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки", - добавил он.
https://ria.ru/20230630/rossiya-1881410335.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865310945_174:0:2663:1867_1920x0_80_0_0_fa6c9caf458c9aef4f2833fa2b376daf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, сша, россия, сергей шойгу, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, США, Россия, Сергей Шойгу, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу отметил работу западных разведок в зоне спецоперации
Шойгу: западные разведки отмечают эффективность обороны российских войск в зоне СВО
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Разведки США и других стран НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы ВС РФ, заявил во вторник журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.
"Мы знаем, что результаты нашей боевой работы тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО", - сообщил министр.
"Они отмечают высокую эффективность наших линий обороны, установленных минных заграждений, качественную работу армейской и штурмовой авиации по нанесению упреждающих ударов по выявляемым целям противника", - сказал Шойгу. "Особо выделяют, подчеркну, высочайшую стойкость наших военнослужащих и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки", - добавил он.
СМИ: масштаб российских укреплений шокировал украинских военных