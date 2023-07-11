https://ria.ru/20230711/razvedka-1883589480.html

Шойгу отметил работу западных разведок в зоне спецоперации

Шойгу отметил работу западных разведок в зоне спецоперации - РИА Новости, 11.07.2023

Шойгу отметил работу западных разведок в зоне спецоперации

Разведки США и других стран НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы ВС РФ, заявил во вторник журналистам министр обороны России Сергей... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:09

2023-07-11T18:09

2023-07-11T18:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

сша

россия

сергей шойгу

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Разведки США и других стран НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы ВС РФ, заявил во вторник журналистам министр обороны России Сергей Шойгу."Мы знаем, что результаты нашей боевой работы тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО", - сообщил министр."Они отмечают высокую эффективность наших линий обороны, установленных минных заграждений, качественную работу армейской и штурмовой авиации по нанесению упреждающих ударов по выявляемым целям противника", - сказал Шойгу. "Особо выделяют, подчеркну, высочайшую стойкость наших военнослужащих и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки", - добавил он.

https://ria.ru/20230630/rossiya-1881410335.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, безопасность, сша, россия, сергей шойгу, нато, ситуация в днр и лнр