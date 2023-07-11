https://ria.ru/20230711/rassledovanie-1883490949.html

Дания и ФРГ не назвали сроки расследования терактов на "Северных потоках"

Дания и ФРГ не назвали сроки расследования терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 11.07.2023

Дания и ФРГ не назвали сроки расследования терактов на "Северных потоках"

Дания, Швеция и ФРГ по-прежнему не могут назвать сроки завершения своих расследований терактов на газопроводах "Северный поток", говорится в совместном... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:41

2023-07-11T12:41

2023-07-11T13:31

в мире

дания

германия

швеция

оон

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856588361_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_c1c328a0e3d1d0bf3d1388e1013daa39.jpg

ЦЮРИХ,11 июл - РИА Новости. Дания, Швеция и ФРГ по-прежнему не могут назвать сроки завершения своих расследований терактов на газопроводах "Северный поток", говорится в совместном заявлении, распространенном постоянными представительствами трех стран при ООН.Соответствующее письмо опубликовано в Twitter датского МИД в преддверии заседания Совета безопасности ООН, запрошенного Россией по проблеме диверсий на трубопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Заседание пройдет во вторник."Ни одно из расследований не было завершено, и на данный момент еще невозможно сказать, когда они будут завершены. Характер диверсий беспрецедентен, а расследования сложны", - говорится в письме.Дания, Швеция и ФРГ также утверждают, что информировали Россию о расследованиях терактов на "Северных потоках"."Власти Российской Федерации были проинформированы о проводимых расследованиях", - говорится в тексте письма.Помимо этого, Дания, Швеция и ФРГ заявляют в письме, что нет "никаких препятствий" для посещения мест взрывов "Северных потоков"."Нет никаких препятствий для посещения мест взрывов на газопроводе "Северный поток". Хотя для некоторых видов деятельности требуется разрешение соответствующих органов, все суда пользуются свободой судоходства в местах взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции соответственно согласно Конвенции ООН по морскому праву", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230711/potoki-1883440622.html

https://ria.ru/20230622/materialy-1879850312.html

дания

германия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дания, германия, швеция, оон, северный поток