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Дания и ФРГ не назвали сроки расследования терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 11.07.2023
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12:41 11.07.2023 (обновлено: 13:31 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/rassledovanie-1883490949.html
Дания и ФРГ не назвали сроки расследования терактов на "Северных потоках"
Дания и ФРГ не назвали сроки расследования терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 11.07.2023
Дания и ФРГ не назвали сроки расследования терактов на "Северных потоках"
Дания, Швеция и ФРГ по-прежнему не могут назвать сроки завершения своих расследований терактов на газопроводах "Северный поток", говорится в совместном... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:41
2023-07-11T13:31
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северный поток
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ЦЮРИХ,11 июл - РИА Новости. Дания, Швеция и ФРГ по-прежнему не могут назвать сроки завершения своих расследований терактов на газопроводах "Северный поток", говорится в совместном заявлении, распространенном постоянными представительствами трех стран при ООН.Соответствующее письмо опубликовано в Twitter датского МИД в преддверии заседания Совета безопасности ООН, запрошенного Россией по проблеме диверсий на трубопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Заседание пройдет во вторник."Ни одно из расследований не было завершено, и на данный момент еще невозможно сказать, когда они будут завершены. Характер диверсий беспрецедентен, а расследования сложны", - говорится в письме.Дания, Швеция и ФРГ также утверждают, что информировали Россию о расследованиях терактов на "Северных потоках"."Власти Российской Федерации были проинформированы о проводимых расследованиях", - говорится в тексте письма.Помимо этого, Дания, Швеция и ФРГ заявляют в письме, что нет "никаких препятствий" для посещения мест взрывов "Северных потоков".&quot;Нет никаких препятствий для посещения мест взрывов на газопроводе &quot;Северный поток&quot;. Хотя для некоторых видов деятельности требуется разрешение соответствующих органов, все суда пользуются свободой судоходства в местах взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции соответственно согласно Конвенции ООН по морскому праву&quot;, - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230711/potoki-1883440622.html
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в мире, дания, германия, швеция, оон, северный поток
В мире, Дания, Германия, Швеция, ООН, Северный поток
Дания и ФРГ не назвали сроки расследования терактов на "Северных потоках"

Дания и ФРГ не могут назвать сроки завершения расследований терактов на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ЦЮРИХ,11 июл - РИА Новости. Дания, Швеция и ФРГ по-прежнему не могут назвать сроки завершения своих расследований терактов на газопроводах "Северный поток", говорится в совместном заявлении, распространенном постоянными представительствами трех стран при ООН.
Соответствующее письмо опубликовано в Twitter датского МИД в преддверии заседания Совета безопасности ООН, запрошенного Россией по проблеме диверсий на трубопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Заседание пройдет во вторник.
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"Ни одно из расследований не было завершено, и на данный момент еще невозможно сказать, когда они будут завершены. Характер диверсий беспрецедентен, а расследования сложны", - говорится в письме.
Дания, Швеция и ФРГ также утверждают, что информировали Россию о расследованиях терактов на "Северных потоках".
«
"Власти Российской Федерации были проинформированы о проводимых расследованиях", - говорится в тексте письма.
Помимо этого, Дания, Швеция и ФРГ заявляют в письме, что нет "никаких препятствий" для посещения мест взрывов "Северных потоков".
«

"Нет никаких препятствий для посещения мест взрывов на газопроводе "Северный поток". Хотя для некоторых видов деятельности требуется разрешение соответствующих органов, все суда пользуются свободой судоходства в местах взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции соответственно согласно Конвенции ООН по морскому праву", - говорится в сообщении.

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