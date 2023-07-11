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В Польше украинцам устроили "Воскресенье расплаты" - РИА Новости, 11.07.2023
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06:39 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/rasplata-1883421014.html
В Польше украинцам устроили "Воскресенье расплаты"
В Польше украинцам устроили "Воскресенье расплаты" - РИА Новости, 11.07.2023
В Польше украинцам устроили "Воскресенье расплаты"
В Варшаве 9 июля прошла акция против поддержки Украины "Воскресенье расплаты", пишет Myśl Polska. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T06:39
2023-07-11T06:39
в мире
польша
украина
варшава
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Варшаве 9 июля прошла акция против поддержки Украины "Воскресенье расплаты", пишет Myśl Polska."Девятого июля перед посольством Украины в Варшаве несколько сотен людей собрались в рамках "Воскресенья расплаты украинцев", акции, организованной партией Front Кшиштофа Толвиньского", — сообщило издание.Во время акции участники почтили память поляков, погибших от рук ОУН-УПА* во время Волынской резни. В знак памяти о жертвах бандеровцев поляки расставили обувь перед зданием посольства. Организатор шествия рассказал журналу, что митингующие также выражают протест поставкам оружия Киеву через территорию Польши и поддержке Украины. Протестующие отправили посольству символический вексель с указанной суммой в 75 миллиардов евро — именно столько, по их данным, Киев задолжал Варшаве по разным причинам.В материале указано, что митинг пыталась сорвать группа агрессивных украинских провокаторов, деятельность которых, по словам автора, "однозначно координировало посольство". Тем не менее противникам акции не удалось ее прекратить.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230710/polsha-1883329778.html
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в мире, польша, украина, варшава, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия
В мире, Польша, Украина, Варшава, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия
В Польше украинцам устроили "Воскресенье расплаты"

Myśl Polska: в Варшаве перед посольством Украины провели акцию "Воскресенье расплаты"

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Варшаве 9 июля прошла акция против поддержки Украины "Воскресенье расплаты", пишет Myśl Polska.
«
"Девятого июля перед посольством Украины в Варшаве несколько сотен людей собрались в рамках "Воскресенья расплаты украинцев", акции, организованной партией Front Кшиштофа Толвиньского", — сообщило издание.
Во время акции участники почтили память поляков, погибших от рук ОУН-УПА* во время Волынской резни. В знак памяти о жертвах бандеровцев поляки расставили обувь перед зданием посольства.
Организатор шествия рассказал журналу, что митингующие также выражают протест поставкам оружия Киеву через территорию Польши и поддержке Украины. Протестующие отправили посольству символический вексель с указанной суммой в 75 миллиардов евро — именно столько, по их данным, Киев задолжал Варшаве по разным причинам.
В материале указано, что митинг пыталась сорвать группа агрессивных украинских провокаторов, деятельность которых, по словам автора, "однозначно координировало посольство". Тем не менее противникам акции не удалось ее прекратить.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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