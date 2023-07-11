https://ria.ru/20230711/rasplata-1883421014.html

В Польше украинцам устроили "Воскресенье расплаты"

В Польше украинцам устроили "Воскресенье расплаты" - РИА Новости, 11.07.2023

В Польше украинцам устроили "Воскресенье расплаты"

В Варшаве 9 июля прошла акция против поддержки Украины "Воскресенье расплаты", пишет Myśl Polska. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T06:39

2023-07-11T06:39

2023-07-11T06:39

в мире

польша

украина

варшава

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Варшаве 9 июля прошла акция против поддержки Украины "Воскресенье расплаты", пишет Myśl Polska."Девятого июля перед посольством Украины в Варшаве несколько сотен людей собрались в рамках "Воскресенья расплаты украинцев", акции, организованной партией Front Кшиштофа Толвиньского", — сообщило издание.Во время акции участники почтили память поляков, погибших от рук ОУН-УПА* во время Волынской резни. В знак памяти о жертвах бандеровцев поляки расставили обувь перед зданием посольства. Организатор шествия рассказал журналу, что митингующие также выражают протест поставкам оружия Киеву через территорию Польши и поддержке Украины. Протестующие отправили посольству символический вексель с указанной суммой в 75 миллиардов евро — именно столько, по их данным, Киев задолжал Варшаве по разным причинам.В материале указано, что митинг пыталась сорвать группа агрессивных украинских провокаторов, деятельность которых, по словам автора, "однозначно координировало посольство". Тем не менее противникам акции не удалось ее прекратить.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230710/polsha-1883329778.html

польша

украина

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, варшава, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия