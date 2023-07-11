https://ria.ru/20230711/rakety-1883554228.html

Политолог назвал поставку Украине французских ракет утешительным пряником

Политолог назвал поставку Украине французских ракет утешительным пряником - РИА Новости, 11.07.2023

Политолог назвал поставку Украине французских ракет утешительным пряником

Поставка французских ракет является утешительным "пряником" Украине, которой будет отказано в членстве в НАТО, заявил РИА Новости крымский политолог Денис... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:18

2023-07-11T16:18

2023-07-11T16:18

специальная военная операция на украине

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украина

эммануэль макрон

франция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Поставка французских ракет является утешительным "пряником" Украине, которой будет отказано в членстве в НАТО, заявил РИА Новости крымский политолог Денис Батурин. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Париж принял решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков назвал это ошибочным решением, которое чреватое последствиями для Киева. "Приглашения Украины в НАТО не будет, как бы нервозно этого не требовал Владимир Зеленский, потому для нее заготовили утешительный "пряник", так сказать, чтобы поддержать моральный дух в борьбе с Россией, отсюда и поставка американцами кассетных бомб, а французами – дальнобойных ракет", - сказал Батурин. По его словам, Украина уже получила утешительные "пряники" и морального характера, и материального. "В качестве мотиватора для украинских солдат Зеленский привез на Украину "азовцев". Кроме "азовского пряника", чтобы компенсировать Киеву эту "трагическую несправедливость" решено передать новое, так называемое чудо-оружие", - подчеркнул политолог. Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.

https://ria.ru/20230711/rakety-1883545070.html

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в мире, украина, эммануэль макрон, франция