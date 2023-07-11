Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал поставку Украине французских ракет утешительным пряником - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/rakety-1883554228.html
Политолог назвал поставку Украине французских ракет утешительным пряником
Политолог назвал поставку Украине французских ракет утешительным пряником - РИА Новости, 11.07.2023
Политолог назвал поставку Украине французских ракет утешительным пряником
Поставка французских ракет является утешительным "пряником" Украине, которой будет отказано в членстве в НАТО, заявил РИА Новости крымский политолог Денис... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:18
2023-07-11T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эммануэль макрон
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882674551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6639397a7f06b38d619c5e14efb70c58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Поставка французских ракет является утешительным "пряником" Украине, которой будет отказано в членстве в НАТО, заявил РИА Новости крымский политолог Денис Батурин. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Париж принял решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков назвал это ошибочным решением, которое чреватое последствиями для Киева. "Приглашения Украины в НАТО не будет, как бы нервозно этого не требовал Владимир Зеленский, потому для нее заготовили утешительный "пряник", так сказать, чтобы поддержать моральный дух в борьбе с Россией, отсюда и поставка американцами кассетных бомб, а французами – дальнобойных ракет", - сказал Батурин. По его словам, Украина уже получила утешительные "пряники" и морального характера, и материального. "В качестве мотиватора для украинских солдат Зеленский привез на Украину "азовцев". Кроме "азовского пряника", чтобы компенсировать Киеву эту "трагическую несправедливость" решено передать новое, так называемое чудо-оружие", - подчеркнул политолог. Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
https://ria.ru/20230711/rakety-1883545070.html
https://ria.ru/20230711/rakety-1883496145.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882674551_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ffc12cebd02bd53882b9acd6537adeea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эммануэль макрон, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Франция
Политолог назвал поставку Украине французских ракет утешительным пряником

Политолог Батурин назвал передачу Украине французских ракет утешительным пряником

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Поставка французских ракет является утешительным "пряником" Украине, которой будет отказано в членстве в НАТО, заявил РИА Новости крымский политолог Денис Батурин.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Париж принял решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков назвал это ошибочным решением, которое чреватое последствиями для Киева.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Во Франции назвали Макрона сумасшедшим из-за передачи Киеву ракет SCALP
Вчера, 15:53
"Приглашения Украины в НАТО не будет, как бы нервозно этого не требовал Владимир Зеленский, потому для нее заготовили утешительный "пряник", так сказать, чтобы поддержать моральный дух в борьбе с Россией, отсюда и поставка американцами кассетных бомб, а французами – дальнобойных ракет", - сказал Батурин.
По его словам, Украина уже получила утешительные "пряники" и морального характера, и материального.
«
"В качестве мотиватора для украинских солдат Зеленский привез на Украину "азовцев". Кроме "азовского пряника", чтобы компенсировать Киеву эту "трагическую несправедливость" решено передать новое, так называемое чудо-оружие", - подчеркнул политолог.
Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Кремль отреагировал на решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты
Вчера, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭммануэль МакронФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала