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Гладков сообщил о 500 млн рублей на развитие белгородской промышленности - РИА Новости, 11.07.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
14:56 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/promyshlennost-1883528683.html
Гладков сообщил о 500 млн рублей на развитие белгородской промышленности
Гладков сообщил о 500 млн рублей на развитие белгородской промышленности - РИА Новости, 11.07.2023
Гладков сообщил о 500 млн рублей на развитие белгородской промышленности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о том, что регион получил полмиллиарда рублей из резервного... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:56
2023-07-11T14:56
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о том, что регион получил полмиллиарда рублей из резервного фонда РФ на развитие промышленности, что позволит предприятиям взять выгодные кредиты. "Белгородская область получила 500 миллионов рублей из резервного фонда Российской Федерации на развитие промышленности. Это позволяет нашим промышленным предприятиям, предприятиям Белгородской области, получить кредиты на сумму до 50 миллионов рублей на срок до 5 лет под 3% годовых", - написал Гладков. Он пояснил, что это решение стало возможным благодаря участию президента Владимира Путина. Этот вопрос губернатор обсуждал с главой государства на встрече. "Я рад, что это решение воплотилось в жизнь", - подчеркнул Гладков. Он уточнил, что для получения средств предприятиям необходимо подать заявку в центре "Мой бизнес".
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вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков сообщил о 500 млн рублей на развитие белгородской промышленности

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о том, что регион получил полмиллиарда рублей из резервного фонда РФ на развитие промышленности, что позволит предприятиям взять выгодные кредиты.
"Белгородская область получила 500 миллионов рублей из резервного фонда Российской Федерации на развитие промышленности. Это позволяет нашим промышленным предприятиям, предприятиям Белгородской области, получить кредиты на сумму до 50 миллионов рублей на срок до 5 лет под 3% годовых", - написал Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Гладков поручил отслеживать ситуацию на белгородском рынке труда
10 июля, 15:52
Он пояснил, что это решение стало возможным благодаря участию президента Владимира Путина. Этот вопрос губернатор обсуждал с главой государства на встрече. "Я рад, что это решение воплотилось в жизнь", - подчеркнул Гладков. Он уточнил, что для получения средств предприятиям необходимо подать заявку в центре "Мой бизнес".
 
Белгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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