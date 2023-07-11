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Гладков сообщил о 500 млн рублей на развитие белгородской промышленности
Гладков сообщил о 500 млн рублей на развитие белгородской промышленности - РИА Новости, 11.07.2023
Гладков сообщил о 500 млн рублей на развитие белгородской промышленности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о том, что регион получил полмиллиарда рублей из резервного... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:56
2023-07-11T14:56
2023-07-11T14:56
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о том, что регион получил полмиллиарда рублей из резервного фонда РФ на развитие промышленности, что позволит предприятиям взять выгодные кредиты. "Белгородская область получила 500 миллионов рублей из резервного фонда Российской Федерации на развитие промышленности. Это позволяет нашим промышленным предприятиям, предприятиям Белгородской области, получить кредиты на сумму до 50 миллионов рублей на срок до 5 лет под 3% годовых", - написал Гладков. Он пояснил, что это решение стало возможным благодаря участию президента Владимира Путина. Этот вопрос губернатор обсуждал с главой государства на встрече. "Я рад, что это решение воплотилось в жизнь", - подчеркнул Гладков. Он уточнил, что для получения средств предприятиям необходимо подать заявку в центре "Мой бизнес".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о том, что регион получил полмиллиарда рублей из резервного фонда РФ на развитие промышленности, что позволит предприятиям взять выгодные кредиты.
"Белгородская область получила 500 миллионов рублей из резервного фонда Российской Федерации на развитие промышленности. Это позволяет нашим промышленным предприятиям, предприятиям Белгородской области, получить кредиты на сумму до 50 миллионов рублей на срок до 5 лет под 3% годовых", - написал Гладков.
Гладков поручил отслеживать ситуацию на белгородском рынке труда
Он пояснил, что это решение стало возможным благодаря участию президента Владимира Путина
. Этот вопрос губернатор обсуждал с главой государства на встрече. "Я рад, что это решение воплотилось в жизнь", - подчеркнул Гладков. Он уточнил, что для получения средств предприятиям необходимо подать заявку в центре "Мой бизнес".