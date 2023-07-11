https://ria.ru/20230711/primore-1883454570.html

Почти 60 новых санитарных автомобилей передали больницам Приморья

Почти 60 новых санитарных автомобилей передали больницам Приморья - РИА Новости, 11.07.2023

Почти 60 новых санитарных автомобилей передали больницам Приморья

Больницы 25 муниципалитетов Приморья во вторник получили 58 новых санитарных автомобилей, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:12

2023-07-11T11:12

2023-07-11T11:12

приморский край

олег кожемяко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746093371_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a629bea1eec81d259351a01a27d02ce.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Больницы 25 муниципалитетов Приморья во вторник получили 58 новых санитарных автомобилей, сообщает региональное правительство. "Автомобили получили больницы Арсеньева, Артема, Дальнегорска, Дальнереченска, Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Лесозаводска, а также Кавалеровского, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Пограничного, Пожарского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского округов и Кировского, Михайловского, Надеждинского районов", - говорится в сообщении. Новые санитарные автомобили – это машины российского производства с высокими ходовыми качествами. На них можно транспортировать пациентов из отдаленных сел, доставлять медикаменты, привозить бригады врачей на дом. На церемонии передачи транспорта глава региона Олег Кожемяко отметил, что новые машины позволят повысить доступность и качество оказания медицинской помощи в районах. Также губернатор рассказал, что важным остается кадровый вопрос в медицине, поэтому власти Приморья прикладывают усилия для роста числа обучающихся на специальностях среднего медицинского образования. Новые машины закупили больницам в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. С 2021 по 2025 годы медучреждения Приморья получат 343 автомобиля. В 2021 году для больниц региона был закуплен 71 автомобиль, в 2022-м – 87 машин. В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.

https://ria.ru/20230707/granty-1882747327.html

https://ria.ru/20230704/primore-1882073835.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

приморский край, олег кожемяко