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В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме погиб один человек
В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме погиб один человек - РИА Новости, 11.07.2023
В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме погиб один человек
Многоквартирный дом загорелся в Нижнем Новгороде, один человек погиб, шесть пострадали, среди них пять детей, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T00:57
2023-07-11T00:57
2023-07-11T00:57
происшествия
нижний новгород
россия
советский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Многоквартирный дом загорелся в Нижнем Новгороде, один человек погиб, шесть пострадали, среди них пять детей, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ "В Центр управления в кризисных ситуациях 10 июля поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: Нижний Новгород, Советский район, улица Бекетова, 5Б... Пожарно-спасательными подразделениями спасены 10 человек, в том числе пятеро детей, пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения. В результате пожара один человек погиб", - говорится в сообщении. Отмечается, что для тушения пожара были привлечены 80 человек и 24 единицы техники.
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происшествия, нижний новгород, россия, советский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Советский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме погиб один человек
МЧС: в Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме погиб один человек, шесть пострадали