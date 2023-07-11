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Минобороны рассказало о потерях Киева на Купянском направлении - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 11.07.2023 (обновлено: 14:09 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/poteri-1883514654.html
Минобороны рассказало о потерях Киева на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях Киева на Купянском направлении - РИА Новости, 11.07.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на Купянском направлении
Украинские военнослужащие за сутки на купянском направлении потеряли до 20-ти солдат, две боевые бронированные машины, гаубицы и американскую РЛС... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:58
2023-07-11T14:09
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие за сутки на купянском направлении потеряли до 20-ти солдат, две боевые бронированные машины, гаубицы и американскую РЛС контрбатарейной борьбы, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Новомлынск, Кисловка, Ольшана, Котляровка, Красное Первое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы "МСТА-Б" и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - уточнили в МО РФ.
харьковская область
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях Киева на Купянском направлении

Минобороны: Киев потерял до 20 военных и американскую РЛС на Купянском направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие за сутки на купянском направлении потеряли до 20-ти солдат, две боевые бронированные машины, гаубицы и американскую РЛС контрбатарейной борьбы, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
«
"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Новомлынск, Кисловка, Ольшана, Котляровка, Красное Первое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы "МСТА-Б" и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - уточнили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 июля, 16:59
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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