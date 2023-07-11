МИД Сирии отреагировал на решение США о поставках кассетных бомб Украине
МИД Сирии: планы США о поставках кассетных бомб Украине продлят войну Запада против России
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
КАИР, 11 июл - РИА Новости. Планы США по поставкам кассетных боеприпасов Киеву продлевают агрессивную войну Запада против России, говорится в заявлении министерства иностранных дел Сирии, которое опубликовало агентство SANA.
"Опасные американские планы по снабжению киевского режима кассетными боеприпасами в нарушение международных соглашений и вопреки предостережениям от ООН продлевают агрессивную войну, которую западная коалиция ведет против Российской Федерации, и грозят катастрофической эскалацией, затрагивающей будущее человечества", - говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.