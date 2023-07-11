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СМИ: Германия намерена выделить новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 11.07.2023 (обновлено: 12:13 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/pomosch-1883473747.html
СМИ: Германия намерена выделить новый пакет военной помощи Украине
СМИ: Германия намерена выделить новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 11.07.2023
СМИ: Германия намерена выделить новый пакет военной помощи Украине
Германия намерена после саммита НАТО предоставить Украине новый пакет военной помощи объемом в 600 миллионов евро, пишет издание Spiegel со ссылкой на свои... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:02
2023-07-11T12:13
специальная военная операция на украине
берлин (город)
киев
нато
украина
россия
германия
сергей лавров
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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Германия намерена после саммита НАТО предоставить Украине новый пакет военной помощи объемом в 600 миллионов евро, пишет издание Spiegel со ссылкой на свои источники."Федеральное правительство подготовило очередной пакет военной помощи для Украины. Планируется поставить зенитно-ракетные системы ПВО, БМП, боеприпасы и беспилотники", - сообщает издание.По данным Spiegel, общая стоимость пакета военной помощи составит 600 миллионов евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230710/nato-1883315835.html
берлин (город)
киев
украина
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берлин (город), киев, нато, украина, россия, германия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Берлин (город), Киев, НАТО, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров
СМИ: Германия намерена выделить новый пакет военной помощи Украине

Spiegel: Германия после саммита НАТО выделит Украине пакет помощи на 600 миллионов евро

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Германия намерена после саммита НАТО предоставить Украине новый пакет военной помощи объемом в 600 миллионов евро, пишет издание Spiegel со ссылкой на свои источники.
"Федеральное правительство подготовило очередной пакет военной помощи для Украины. Планируется поставить зенитно-ракетные системы ПВО, БМП, боеприпасы и беспилотники", - сообщает издание.
По данным Spiegel, общая стоимость пакета военной помощи составит 600 миллионов евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
НАТО ведет прокси-войну против России, заявили в Германии
10 июля, 15:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБерлин (город)КиевНАТОУкраинаРоссияГерманияСергей Лавров
 
 
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