https://ria.ru/20230711/pomosch-1883473747.html

СМИ: Германия намерена выделить новый пакет военной помощи Украине

СМИ: Германия намерена выделить новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 11.07.2023

СМИ: Германия намерена выделить новый пакет военной помощи Украине

Германия намерена после саммита НАТО предоставить Украине новый пакет военной помощи объемом в 600 миллионов евро, пишет издание Spiegel со ссылкой на свои... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:02

2023-07-11T12:02

2023-07-11T12:13

специальная военная операция на украине

берлин (город)

киев

нато

украина

россия

германия

сергей лавров

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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Германия намерена после саммита НАТО предоставить Украине новый пакет военной помощи объемом в 600 миллионов евро, пишет издание Spiegel со ссылкой на свои источники."Федеральное правительство подготовило очередной пакет военной помощи для Украины. Планируется поставить зенитно-ракетные системы ПВО, БМП, боеприпасы и беспилотники", - сообщает издание.По данным Spiegel, общая стоимость пакета военной помощи составит 600 миллионов евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230710/nato-1883315835.html

берлин (город)

киев

украина

россия

германия

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берлин (город), киев, нато, украина, россия, германия, сергей лавров