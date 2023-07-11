https://ria.ru/20230711/pomosch-1883433217.html

Два новых автомобиля повышенной проходимости отправила Бурятия в зону СВО

Два новых автомобиля повышенной проходимости отправила Бурятия в зону СВО - РИА Новости, 11.07.2023

Два новых автомобиля повышенной проходимости отправила Бурятия в зону СВО

Два новых автомобиля повышенной проходимости "Газель" серии "Соболь" передала Бурятия военным в зону спецоперации, предоставила их компания "Жидовецкий и К",... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T09:30

2023-07-11T09:30

2023-07-11T09:30

надежные люди

донецкая народная республика

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 11 июл – РИА Новости. Два новых автомобиля повышенной проходимости "Газель" серии "Соболь" передала Бурятия военным в зону спецоперации, предоставила их компания "Жидовецкий и К", сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства. "Сегодня АНО "Содействие" передало воинскому подразделению из Бурятии два новых автомобиля повышенной проходимости "Газель" серии "Соболь", предоставленных компанией "Жидовецкий и К", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания в общей сложности передала военным уже 10 новых машин. При этом комплектация у них 4WD с высокой проходимостью, что "особенно необходимо на СВО". АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических ценностей и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии.

https://ria.ru/20230710/pomosch-1883212048.html

донецкая народная республика

республика бурятия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, республика бурятия