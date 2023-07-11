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Два новых автомобиля повышенной проходимости отправила Бурятия в зону СВО - РИА Новости, 11.07.2023
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09:30 11.07.2023
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Два новых автомобиля повышенной проходимости отправила Бурятия в зону СВО
Два новых автомобиля повышенной проходимости отправила Бурятия в зону СВО - РИА Новости, 11.07.2023
Два новых автомобиля повышенной проходимости отправила Бурятия в зону СВО
Два новых автомобиля повышенной проходимости "Газель" серии "Соболь" передала Бурятия военным в зону спецоперации, предоставила их компания "Жидовецкий и К",... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T09:30
2023-07-11T09:30
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донецкая народная республика
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 11 июл – РИА Новости. Два новых автомобиля повышенной проходимости "Газель" серии "Соболь" передала Бурятия военным в зону спецоперации, предоставила их компания "Жидовецкий и К", сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства. "Сегодня АНО "Содействие" передало воинскому подразделению из Бурятии два новых автомобиля повышенной проходимости "Газель" серии "Соболь", предоставленных компанией "Жидовецкий и К", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания в общей сложности передала военным уже 10 новых машин. При этом комплектация у них 4WD с высокой проходимостью, что "особенно необходимо на СВО". АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических ценностей и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии.
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донецкая народная республика, республика бурятия
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Республика Бурятия

Два новых автомобиля повышенной проходимости отправила Бурятия в зону СВО

© пресс-служба правительства БурятииАвтомобиль "Газель" серии "Соболь" для военных в зоне СВО от правительства Бурятии. Кадр видео
Автомобиль Газель серии Соболь для военных в зоне СВО от правительства Бурятии. Кадр видео
© пресс-служба правительства Бурятии
Автомобиль "Газель" серии "Соболь" для военных в зоне СВО от правительства Бурятии. Кадр видео
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 11 июл – РИА Новости. Два новых автомобиля повышенной проходимости "Газель" серии "Соболь" передала Бурятия военным в зону спецоперации, предоставила их компания "Жидовецкий и К", сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.
«
"Сегодня АНО "Содействие" передало воинскому подразделению из Бурятии два новых автомобиля повышенной проходимости "Газель" серии "Соболь", предоставленных компанией "Жидовецкий и К", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания в общей сложности передала военным уже 10 новых машин. При этом комплектация у них 4WD с высокой проходимостью, что "особенно необходимо на СВО".
АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических ценностей и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии.
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Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаРеспублика Бурятия
 
 
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