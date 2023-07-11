Союз России и Китая противоречит интересам НАТО, заявили в альянсе
Страны НАТО: углубление партнерства Китая и России противоречит интересам альянса
Флаги КНР и России. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Лидеры НАТО в коммюнике заявили, что углубление партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса.
"Углубление стратегического партнерства между КНР и Россией и их взаимоусиливающие попытки подорвать основанный на правилах международный порядок противоречат нашим ценностям и интересам", - говорится в заявлении лидеров стран альянса, участвующих в саммите в Вильнюсе. Документ опубликован на официальном портале альянса.
Авторы заявления призвали Китай "играть конструктивную роль в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН" и осудить действия России на Украине, а также воздержаться от какой-либо поддержки военных действий России. Кроме того, составители документа призвали КНР воздержаться от предоставления России "любой смертоносной помощи".
Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.
Официальный представитель МИД КНР в ответ на утверждения о якобы планах поставить РФ оружие ранее заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявлял, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.