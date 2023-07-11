https://ria.ru/20230711/politika-1883615457.html

Союз России и Китая противоречит интересам НАТО, заявили в альянсе

Союз России и Китая противоречит интересам НАТО, заявили в альянсе - РИА Новости, 11.07.2023

Союз России и Китая противоречит интересам НАТО, заявили в альянсе

Лидеры НАТО в коммюнике заявили, что углубление партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:47

2023-07-11T19:47

2023-07-11T19:47

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Лидеры НАТО в коммюнике заявили, что углубление партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. "Углубление стратегического партнерства между КНР и Россией и их взаимоусиливающие попытки подорвать основанный на правилах международный порядок противоречат нашим ценностям и интересам", - говорится в заявлении лидеров стран альянса, участвующих в саммите в Вильнюсе. Документ опубликован на официальном портале альянса. Авторы заявления призвали Китай "играть конструктивную роль в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН" и осудить действия России на Украине, а также воздержаться от какой-либо поддержки военных действий России. Кроме того, составители документа призвали КНР воздержаться от предоставления России "любой смертоносной помощи". Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Официальный представитель МИД КНР в ответ на утверждения о якобы планах поставить РФ оружие ранее заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявлял, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.

https://ria.ru/20230520/soyuz-1873049678.html

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китай

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в мире, россия, китай, вильнюс, дмитрий песков, ван и (политик), нато, оон