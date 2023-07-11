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В Екатеринбурге впервые зафиксировали жару в 40 градусов - РИА Новости, 11.07.2023
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15:41 11.07.2023 (обновлено: 16:28 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/pogoda-1883541020.html
В Екатеринбурге впервые зафиксировали жару в 40 градусов
В Екатеринбурге впервые зафиксировали жару в 40 градусов - РИА Новости, 11.07.2023
В Екатеринбурге впервые зафиксировали жару в 40 градусов
В Екатеринбурге обновлен температурный рекорд — воздух прогрелся до 40 градусов, сообщает Уралгидромет в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:41
2023-07-11T16:28
общество
екатеринбург
курган
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге обновлен температурный рекорд — воздух прогрелся до 40 градусов, сообщает Уралгидромет в Telegram-канале. &quot;Сегодня, 11 июля, в Екатеринбурге впервые отмечена температура воздуха 40 градусов, до этого абсолютный максимум температуры был 39,1 градуса, отмечен 16 июля 2020 года&quot;, — говорится в публикации.Накануне в Екатеринбурге столбики термометров поднялись до 38,3 градуса, что также стало рекордом для 10 июля (предыдущий был в 2020-м — плюс 35,5). Кроме того, суточный максимум обновился и в Кургане: там 10 июля было 37,6 градуса (предыдущий рекорд — 35,1 — отмечался в 2008 году).По информации Уралгидромета, во второй половине дня и вечером 12 июля западная половина Свердловской области окажется в зоне атмосферного фронта, несущего сильные ливни и грозы, шквалистый ветер до 25-27 метров в секунду. А в ночь на 13 июля фронт доберется до восточных окраин региона. Затем на Урал поступит прохладный воздух и температура понизится на 10-12 градусов.
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общество, екатеринбург, курган, свердловская область
Общество, Екатеринбург, Курган, Свердловская область
В Екатеринбурге впервые зафиксировали жару в 40 градусов

Уралгидромет: в Екатеринбурге впервые зафиксировали сорокаградусную жару

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВид на Екатеринбург
Вид на Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге обновлен температурный рекорд — воздух прогрелся до 40 градусов, сообщает Уралгидромет в Telegram-канале.
«

"Сегодня, 11 июля, в Екатеринбурге впервые отмечена температура воздуха 40 градусов, до этого абсолютный максимум температуры был 39,1 градуса, отмечен 16 июля 2020 года", — говорится в публикации.

Накануне в Екатеринбурге столбики термометров поднялись до 38,3 градуса, что также стало рекордом для 10 июля (предыдущий был в 2020-м — плюс 35,5).
Кроме того, суточный максимум обновился и в Кургане: там 10 июля было 37,6 градуса (предыдущий рекорд — 35,1 — отмечался в 2008 году).
По информации Уралгидромета, во второй половине дня и вечером 12 июля западная половина Свердловской области окажется в зоне атмосферного фронта, несущего сильные ливни и грозы, шквалистый ветер до 25-27 метров в секунду. А в ночь на 13 июля фронт доберется до восточных окраин региона. Затем на Урал поступит прохладный воздух и температура понизится на 10-12 градусов.
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