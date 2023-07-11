https://ria.ru/20230711/pogoda-1883541020.html

В Екатеринбурге впервые зафиксировали жару в 40 градусов

В Екатеринбурге впервые зафиксировали жару в 40 градусов - РИА Новости, 11.07.2023

В Екатеринбурге впервые зафиксировали жару в 40 градусов

В Екатеринбурге обновлен температурный рекорд — воздух прогрелся до 40 градусов, сообщает Уралгидромет в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:41

2023-07-11T15:41

2023-07-11T16:28

общество

екатеринбург

курган

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге обновлен температурный рекорд — воздух прогрелся до 40 градусов, сообщает Уралгидромет в Telegram-канале. "Сегодня, 11 июля, в Екатеринбурге впервые отмечена температура воздуха 40 градусов, до этого абсолютный максимум температуры был 39,1 градуса, отмечен 16 июля 2020 года", — говорится в публикации.Накануне в Екатеринбурге столбики термометров поднялись до 38,3 градуса, что также стало рекордом для 10 июля (предыдущий был в 2020-м — плюс 35,5). Кроме того, суточный максимум обновился и в Кургане: там 10 июля было 37,6 градуса (предыдущий рекорд — 35,1 — отмечался в 2008 году).По информации Уралгидромета, во второй половине дня и вечером 12 июля западная половина Свердловской области окажется в зоне атмосферного фронта, несущего сильные ливни и грозы, шквалистый ветер до 25-27 метров в секунду. А в ночь на 13 июля фронт доберется до восточных окраин региона. Затем на Урал поступит прохладный воздух и температура понизится на 10-12 градусов.

https://ria.ru/20230710/zhara-1883375957.html

екатеринбург

курган

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, екатеринбург, курган, свердловская область