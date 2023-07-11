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В Молдавии начали сбор подписей с целью запретить деятельность правящей PAS - РИА Новости, 11.07.2023
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12:37 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/podpisi-1883489440.html
В Молдавии начали сбор подписей с целью запретить деятельность правящей PAS
В Молдавии начали сбор подписей с целью запретить деятельность правящей PAS - РИА Новости, 11.07.2023
В Молдавии начали сбор подписей с целью запретить деятельность правящей PAS
Представители непарламентского оппозиционного политформирования "Возрождение" в Молдавии запустили сбор подписей за признание правящей партии "Действие и... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:37
2023-07-11T12:37
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Представители непарламентского оппозиционного политформирования "Возрождение" в Молдавии запустили сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) неконституционной, сообщил член бюро партии Александр Нестеровский. Сбор подписей организовали представители партии "Возрождения" в северной столице Молдавии – Бельцах. Старт кампании приурочен к двухлетию прихода партии "Действие и солидарность" к власти в республике. "Эти два года стали временем горя и разочарования для нашей страны. Молдова, которую мы знали и любили, теперь истощена и опустошена. Мы соберем достаточное количество подписей от наших граждан, чтобы обратиться в Конституционный суд и требовать исполнить волю народа – признать все преступления PAS против Молдовы, против нашего народа и запретить PAS в нашей стране", - цитирует слова Нестеровского телеграм-канал партии. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
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молдавия, майя санду
Молдавия, Майя Санду
В Молдавии начали сбор подписей с целью запретить деятельность правящей PAS

Молдавская оппозиция запустила сбор подписей за признание правящей PAS неконституционной

© Flickr / Kamen TabakovКишинев, Молдавия
Кишинев, Молдавия - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Flickr / Kamen Tabakov
Кишинев, Молдавия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Представители непарламентского оппозиционного политформирования "Возрождение" в Молдавии запустили сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) неконституционной, сообщил член бюро партии Александр Нестеровский.
Сбор подписей организовали представители партии "Возрождения" в северной столице Молдавии – Бельцах. Старт кампании приурочен к двухлетию прихода партии "Действие и солидарность" к власти в республике.
"Эти два года стали временем горя и разочарования для нашей страны. Молдова, которую мы знали и любили, теперь истощена и опустошена. Мы соберем достаточное количество подписей от наших граждан, чтобы обратиться в Конституционный суд и требовать исполнить волю народа – признать все преступления PAS против Молдовы, против нашего народа и запретить PAS в нашей стране", - цитирует слова Нестеровского телеграм-канал партии.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
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