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Более 24 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье - РИА Новости, 11.07.2023
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Новости Подмосковья
 
14:32 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/podmoskove-1883521351.html
Более 24 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье
Более 24 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье - РИА Новости, 11.07.2023
Более 24 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье
За неделю с 3 по 9 июля установленные по программе губернатора карусели посетили более 24 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:32
2023-07-11T14:32
новости подмосковья
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ногинск
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. За неделю с 3 по 9 июля установленные по программе губернатора карусели посетили более 24 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. "Губернаторские карусели пользуются большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья. Первые карусели были установлены в регионе в 2018 году и с тех пор на них покатались более двух миллионов человек. Благодаря яркому авторскому дизайну эти аттракционы стали не только развлечением, но и настоящим украшением парков и общественных территорий, на которых они установлены, тем самым превратив их в точки притяжения. Кроме того, покататься на таких каруселях можно бесплатно", — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. В пресс-службе отметили, что всего на территории региона установлены восемь каруселей по программе губернатора. В 2018 году они появились в Домодедове и Одинцове. А в 2021 году такие аттракционы установили в парках Сергиева Посада, Ногинска, Воскресенска, Коломны, Волоколамска и Чехова. Катание на губернаторских каруселях проходит бесплатно. Карусель в Ногинске стала самой посещаемой. На ней за минувшую неделю покатались более 4,3 тысячи человек. Вторая по популярности – карусель в Сергиевом Посаде, на ней прокатились более 3,9 тысячи человек. Карусель в Одинцове посетили более 3,1 тысячи человек, а карусель в Коломне почти 3 тысячи. На карусели в Домодедове покатались более 2,9 тысячи человек. В Чехове - 2,7 тысячи, в Воскресенске – 2,5 тысячи, а в Волоколамске почти полторы тысячи жителей и гостей Московской области. По информации пресс-службы, губернаторские карусели оформил художник и дизайнер Денис Симачев. На аттракционах привлекают внимание и радуют взгляд своей яркостью фигурки разноцветных лошадок, сказочных повозок и волшебных животных, медленно скачущих по кругу под приятную музыку. Также карусели оснащены профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией. Одновременно карусель вмещает до 44 человек.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ногинск, Воскресенск

Более 24 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье

© Фото : Министерство благоустройства Московской областиГубернаторские карусели в Подмосковье
Губернаторские карусели в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Губернаторские карусели в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. За неделю с 3 по 9 июля установленные по программе губернатора карусели посетили более 24 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
"Губернаторские карусели пользуются большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья. Первые карусели были установлены в регионе в 2018 году и с тех пор на них покатались более двух миллионов человек. Благодаря яркому авторскому дизайну эти аттракционы стали не только развлечением, но и настоящим украшением парков и общественных территорий, на которых они установлены, тем самым превратив их в точки притяжения. Кроме того, покататься на таких каруселях можно бесплатно", — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
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В пресс-службе отметили, что всего на территории региона установлены восемь каруселей по программе губернатора. В 2018 году они появились в Домодедове и Одинцове. А в 2021 году такие аттракционы установили в парках Сергиева Посада, Ногинска, Воскресенска, Коломны, Волоколамска и Чехова. Катание на губернаторских каруселях проходит бесплатно.
Карусель в Ногинске стала самой посещаемой. На ней за минувшую неделю покатались более 4,3 тысячи человек. Вторая по популярности – карусель в Сергиевом Посаде, на ней прокатились более 3,9 тысячи человек. Карусель в Одинцове посетили более 3,1 тысячи человек, а карусель в Коломне почти 3 тысячи. На карусели в Домодедове покатались более 2,9 тысячи человек. В Чехове - 2,7 тысячи, в Воскресенске – 2,5 тысячи, а в Волоколамске почти полторы тысячи жителей и гостей Московской области.
По информации пресс-службы, губернаторские карусели оформил художник и дизайнер Денис Симачев. На аттракционах привлекают внимание и радуют взгляд своей яркостью фигурки разноцветных лошадок, сказочных повозок и волшебных животных, медленно скачущих по кругу под приятную музыку. Также карусели оснащены профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией. Одновременно карусель вмещает до 44 человек.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)НогинскВоскресенск
 
 
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