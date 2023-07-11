Более 24 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. За неделю с 3 по 9 июля установленные по программе губернатора карусели посетили более 24 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
"Губернаторские карусели пользуются большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья. Первые карусели были установлены в регионе в 2018 году и с тех пор на них покатались более двух миллионов человек. Благодаря яркому авторскому дизайну эти аттракционы стали не только развлечением, но и настоящим украшением парков и общественных территорий, на которых они установлены, тем самым превратив их в точки притяжения. Кроме того, покататься на таких каруселях можно бесплатно", — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
В пресс-службе отметили, что всего на территории региона установлены восемь каруселей по программе губернатора. В 2018 году они появились в Домодедове и Одинцове. А в 2021 году такие аттракционы установили в парках Сергиева Посада, Ногинска, Воскресенска, Коломны, Волоколамска и Чехова. Катание на губернаторских каруселях проходит бесплатно.
Карусель в Ногинске стала самой посещаемой. На ней за минувшую неделю покатались более 4,3 тысячи человек. Вторая по популярности – карусель в Сергиевом Посаде, на ней прокатились более 3,9 тысячи человек. Карусель в Одинцове посетили более 3,1 тысячи человек, а карусель в Коломне почти 3 тысячи. На карусели в Домодедове покатались более 2,9 тысячи человек. В Чехове - 2,7 тысячи, в Воскресенске – 2,5 тысячи, а в Волоколамске почти полторы тысячи жителей и гостей Московской области.
По информации пресс-службы, губернаторские карусели оформил художник и дизайнер Денис Симачев. На аттракционах привлекают внимание и радуют взгляд своей яркостью фигурки разноцветных лошадок, сказочных повозок и волшебных животных, медленно скачущих по кругу под приятную музыку. Также карусели оснащены профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией. Одновременно карусель вмещает до 44 человек.