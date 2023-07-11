https://ria.ru/20230711/podmoskove-1883463140.html

Программа "Приведи друга" помогла трудоустроиться более 100 медработникам

Программа "Приведи друга" помогла трудоустроиться более 100 медработникам - РИА Новости, 11.07.2023

Программа "Приведи друга" помогла трудоустроиться более 100 медработникам

Благодаря подмосковной программе "Приведи друга" с начала года трудоустроились 104 медицинских специалиста, сообщила первый заместитель председателя... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:29

2023-07-11T11:29

2023-07-11T11:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

пушкино

светлана стригункова

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Благодаря подмосковной программе "Приведи друга" с начала года трудоустроились 104 медицинских специалиста, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Программу "Приведи друга" мы запустили в Подмосковье в прошлом году. И видим, что она пользуется спросом среди медицинских специалистов. За это время в медорганизации Подмосковья трудоустроились более 350 медицинских специалистов, а с начала года - 104", - рассказала Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, за каждого привлеченного врача или фельдшера сотрудник медорганизаций получает премию в размере до 40 тысяч рублей. "За трудоустройство привлекаемого врача или фельдшера сотрудник больницы может получить премию в размере до 40 тысяч рублей за врача, до 25 тысяч рублей - за фельдшера или медсестру", - отметили в министерстве. Премирование проходит в два этапа: 50% от выплаты начисляется при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы привлеченного сотрудника. При этом он должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев и более, сообщили в Минздраве региона. Больше всего сотрудников по программе трудоустроено в Красногорске, Сергиев-Посаде, Пушкино, Воскресенске и Одинцово.

https://ria.ru/20230710/zdorove-1883254021.html

московская область (подмосковье)

красногорск

пушкино

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, пушкино, светлана стригункова