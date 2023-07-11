https://ria.ru/20230711/podmoskove-1883463140.html
Программа "Приведи друга" помогла трудоустроиться более 100 медработникам
Программа "Приведи друга" помогла трудоустроиться более 100 медработникам - РИА Новости, 11.07.2023
Программа "Приведи друга" помогла трудоустроиться более 100 медработникам
Благодаря подмосковной программе "Приведи друга" с начала года трудоустроились 104 медицинских специалиста, сообщила первый заместитель председателя... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:29
2023-07-11T11:29
2023-07-11T11:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
пушкино
светлана стригункова
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Благодаря подмосковной программе "Приведи друга" с начала года трудоустроились 104 медицинских специалиста, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Программу "Приведи друга" мы запустили в Подмосковье в прошлом году. И видим, что она пользуется спросом среди медицинских специалистов. За это время в медорганизации Подмосковья трудоустроились более 350 медицинских специалистов, а с начала года - 104", - рассказала Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, за каждого привлеченного врача или фельдшера сотрудник медорганизаций получает премию в размере до 40 тысяч рублей. "За трудоустройство привлекаемого врача или фельдшера сотрудник больницы может получить премию в размере до 40 тысяч рублей за врача, до 25 тысяч рублей - за фельдшера или медсестру", - отметили в министерстве. Премирование проходит в два этапа: 50% от выплаты начисляется при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы привлеченного сотрудника. При этом он должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев и более, сообщили в Минздраве региона. Больше всего сотрудников по программе трудоустроено в Красногорске, Сергиев-Посаде, Пушкино, Воскресенске и Одинцово.
https://ria.ru/20230710/zdorove-1883254021.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), красногорск, пушкино, светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Пушкино, Светлана Стригункова
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Благодаря подмосковной программе "Приведи друга" с начала года трудоустроились 104 медицинских специалиста, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
"Программу "Приведи друга" мы запустили в Подмосковье в прошлом году. И видим, что она пользуется спросом среди медицинских специалистов. За это время в медорганизации Подмосковья трудоустроились более 350 медицинских специалистов, а с начала года - 104", - рассказала Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
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По данным ведомства, за каждого привлеченного врача или фельдшера сотрудник медорганизаций получает премию в размере до 40 тысяч рублей.
"За трудоустройство привлекаемого врача или фельдшера сотрудник больницы может получить премию в размере до 40 тысяч рублей за врача, до 25 тысяч рублей - за фельдшера или медсестру", - отметили в министерстве.
Премирование проходит в два этапа: 50% от выплаты начисляется при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы привлеченного сотрудника. При этом он должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев и более, сообщили в Минздраве региона.
Больше всего сотрудников по программе трудоустроено в Красногорске
, Сергиев-Посаде, Пушкино
, Воскресенске
и Одинцово
.