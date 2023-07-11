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Новые меры поддержки семей участников СВО заработали в Липецкой области - РИА Новости, 11.07.2023
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Липецкая область
 
16:06 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/podderzhka-1883551240.html
Новые меры поддержки семей участников СВО заработали в Липецкой области
Новые меры поддержки семей участников СВО заработали в Липецкой области - РИА Новости, 11.07.2023
Новые меры поддержки семей участников СВО заработали в Липецкой области
В Липецкой области начали действовать новые формы поддержки семей участников СВО, направленные на оказание финансовой помощи беременным женам и малолетним детям РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:06
2023-07-11T16:06
липецкая область
игорь артамонов
жилье
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ЛИПЕЦК, 11 июл - РИА Новости. В Липецкой области начали действовать новые формы поддержки семей участников СВО, направленные на оказание финансовой помощи беременным женам и малолетним детям мобилизованных, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что теперь супруги со сроком беременности от 180 дней могут получить единовременную компенсацию в размере 36,2 тысячи рублей. Вторая мера предполагает ежемесячные выплаты в размере более 15,5 тысячи рублей детям до трех лет. Семья сможет получать пособие вплоть до момента возвращения отца домой, без учета отпуска. "Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь нашим мобилизованным гражданам и их семьям. Поддержка оказывается в разных вопросах: оформление социальных выплат семьям, помощь с устройством детей в школу или детский сад, организация присмотра и ухода за пожилыми членами семьи и других. Кроме того, семьи могут оформить льготы на проезд, компенсацию оплаты питания для школьников и плату за детский сад в размере 50% и еще ряд других компенсаций", - отметил Артамонов. Он также добавил, что право на получение единовременной выплаты беременным уже оформили 34 жительницы Липецкой области. Ежемесячные выплаты получили 207 детей региона.
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игорь артамонов, жилье
Липецкая область, Игорь Артамонов, Жилье

Новые меры поддержки семей участников СВО заработали в Липецкой области

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 июл - РИА Новости. В Липецкой области начали действовать новые формы поддержки семей участников СВО, направленные на оказание финансовой помощи беременным женам и малолетним детям мобилизованных, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что теперь супруги со сроком беременности от 180 дней могут получить единовременную компенсацию в размере 36,2 тысячи рублей. Вторая мера предполагает ежемесячные выплаты в размере более 15,5 тысячи рублей детям до трех лет. Семья сможет получать пособие вплоть до момента возвращения отца домой, без учета отпуска.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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"Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь нашим мобилизованным гражданам и их семьям. Поддержка оказывается в разных вопросах: оформление социальных выплат семьям, помощь с устройством детей в школу или детский сад, организация присмотра и ухода за пожилыми членами семьи и других. Кроме того, семьи могут оформить льготы на проезд, компенсацию оплаты питания для школьников и плату за детский сад в размере 50% и еще ряд других компенсаций", - отметил Артамонов.
Он также добавил, что право на получение единовременной выплаты беременным уже оформили 34 жительницы Липецкой области. Ежемесячные выплаты получили 207 детей региона.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЖилье
 
 
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