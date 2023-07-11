https://ria.ru/20230711/podderzhka-1883551240.html

Новые меры поддержки семей участников СВО заработали в Липецкой области

Новые меры поддержки семей участников СВО заработали в Липецкой области - РИА Новости, 11.07.2023

Новые меры поддержки семей участников СВО заработали в Липецкой области

В Липецкой области начали действовать новые формы поддержки семей участников СВО, направленные на оказание финансовой помощи беременным женам и малолетним детям РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:06

2023-07-11T16:06

2023-07-11T16:06

липецкая область

игорь артамонов

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880010699_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_ea818b447301c01f2a94dd535efd092a.jpg

ЛИПЕЦК, 11 июл - РИА Новости. В Липецкой области начали действовать новые формы поддержки семей участников СВО, направленные на оказание финансовой помощи беременным женам и малолетним детям мобилизованных, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что теперь супруги со сроком беременности от 180 дней могут получить единовременную компенсацию в размере 36,2 тысячи рублей. Вторая мера предполагает ежемесячные выплаты в размере более 15,5 тысячи рублей детям до трех лет. Семья сможет получать пособие вплоть до момента возвращения отца домой, без учета отпуска. "Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь нашим мобилизованным гражданам и их семьям. Поддержка оказывается в разных вопросах: оформление социальных выплат семьям, помощь с устройством детей в школу или детский сад, организация присмотра и ухода за пожилыми членами семьи и других. Кроме того, семьи могут оформить льготы на проезд, компенсацию оплаты питания для школьников и плату за детский сад в размере 50% и еще ряд других компенсаций", - отметил Артамонов. Он также добавил, что право на получение единовременной выплаты беременным уже оформили 34 жительницы Липецкой области. Ежемесячные выплаты получили 207 детей региона.

https://ria.ru/20230710/dorogi-1883346615.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, жилье