https://ria.ru/20230711/pamyat-1883427580.html

Володин в День памяти жертв Волынской резни напомнил о зверствах нацистов

Володин в День памяти жертв Волынской резни напомнил о зверствах нацистов - РИА Новости, 11.07.2023

Володин в День памяти жертв Волынской резни напомнил о зверствах нацистов

В День памяти жертв Волынской резни на Западной Украине странам НАТО пора осознать, какую чудовищную ошибку они совершают и к чему ведет поддержка нацизма,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T08:47

2023-07-11T08:47

2023-07-11T08:47

в мире

польша

вячеслав володин

госдума рф

нато

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В День памяти жертв Волынской резни на Западной Украине странам НАТО пора осознать, какую чудовищную ошибку они совершают и к чему ведет поддержка нацизма, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он напомнил, что нынешний вторник - День памяти жертв Волынской резни на Западной Украине, уничтожения польского населения бандеровцами. За 1943-1944 годы зверски убиты десятки тысяч человек - женщины, дети и старики, отметил спикер ГД. "Поддержка нацизма приводит к страшным, разрушительным последствиям… Государствам-членам НАТО пора осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают. Поддержка нацизма в 30-е годы привела ко Второй мировой войне. Важно не допустить повторения трагедии", - написал Володин. Он отметил, что сегодня киевский режим возвел в герои совершавших кровавые преступления Степана Бандеру и его подручных и вместо того, чтобы признать действия бандеровцев геноцидом польского населения, ставит им памятники, защищает и продвигает их идеологию. Спикер ГД заявил, что руководство Польши не может этого не знать, тем не менее эта страна снабжает киевский режим очередными партиями оружия. "С их стороны это больше чем предательство по отношению к собственному народу", - добавил Володин.

https://ria.ru/20230711/volyn-1883353760.html

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Ольга Фомченкова

в мире, польша, вячеслав володин, госдума рф, нато, вторая мировая война (1939-1945)