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Володин в День памяти жертв Волынской резни напомнил о зверствах нацистов - РИА Новости, 11.07.2023
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08:47 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/pamyat-1883427580.html
Володин в День памяти жертв Волынской резни напомнил о зверствах нацистов
Володин в День памяти жертв Волынской резни напомнил о зверствах нацистов - РИА Новости, 11.07.2023
Володин в День памяти жертв Волынской резни напомнил о зверствах нацистов
В День памяти жертв Волынской резни на Западной Украине странам НАТО пора осознать, какую чудовищную ошибку они совершают и к чему ведет поддержка нацизма,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:47
2023-07-11T08:47
в мире
польша
вячеслав володин
госдума рф
нато
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В День памяти жертв Волынской резни на Западной Украине странам НАТО пора осознать, какую чудовищную ошибку они совершают и к чему ведет поддержка нацизма, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он напомнил, что нынешний вторник - День памяти жертв Волынской резни на Западной Украине, уничтожения польского населения бандеровцами. За 1943-1944 годы зверски убиты десятки тысяч человек - женщины, дети и старики, отметил спикер ГД. "Поддержка нацизма приводит к страшным, разрушительным последствиям… Государствам-членам НАТО пора осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают. Поддержка нацизма в 30-е годы привела ко Второй мировой войне. Важно не допустить повторения трагедии", - написал Володин. Он отметил, что сегодня киевский режим возвел в герои совершавших кровавые преступления Степана Бандеру и его подручных и вместо того, чтобы признать действия бандеровцев геноцидом польского населения, ставит им памятники, защищает и продвигает их идеологию. Спикер ГД заявил, что руководство Польши не может этого не знать, тем не менее эта страна снабжает киевский режим очередными партиями оружия. "С их стороны это больше чем предательство по отношению к собственному народу", - добавил Володин.
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в мире, польша, вячеслав володин, госдума рф, нато, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Польша, Вячеслав Володин, Госдума РФ, НАТО, Вторая мировая война (1939-1945)
Володин в День памяти жертв Волынской резни напомнил о зверствах нацистов

Володин: в День памяти жертв Волынской резни НАТО пора осознать свою чудовищную ошибку

CC BY 3.0 / Alina i Ireneusz Skrzypczakowie / Graveyard in Berezowica Mala, UkraineМемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни
Мемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
CC BY 3.0 / Alina i Ireneusz Skrzypczakowie / Graveyard in Berezowica Mala, Ukraine
Мемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В День памяти жертв Волынской резни на Западной Украине странам НАТО пора осознать, какую чудовищную ошибку они совершают и к чему ведет поддержка нацизма, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что нынешний вторник - День памяти жертв Волынской резни на Западной Украине, уничтожения польского населения бандеровцами. За 1943-1944 годы зверски убиты десятки тысяч человек - женщины, дети и старики, отметил спикер ГД.
«
"Поддержка нацизма приводит к страшным, разрушительным последствиям… Государствам-членам НАТО пора осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают. Поддержка нацизма в 30-е годы привела ко Второй мировой войне. Важно не допустить повторения трагедии", - написал Володин.
Он отметил, что сегодня киевский режим возвел в герои совершавших кровавые преступления Степана Бандеру и его подручных и вместо того, чтобы признать действия бандеровцев геноцидом польского населения, ставит им памятники, защищает и продвигает их идеологию.
Спикер ГД заявил, что руководство Польши не может этого не знать, тем не менее эта страна снабжает киевский режим очередными партиями оружия. "С их стороны это больше чем предательство по отношению к собственному народу", - добавил Володин.
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