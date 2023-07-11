https://ria.ru/20230711/otnosheniya-1883631493.html
Россия не считает текущий период новой холодной войной, заявил Лавров
Россия не считает текущий период новой холодной войной, заявил Лавров - РИА Новости, 11.07.2023
Россия не считает текущий период новой холодной войной, заявил Лавров
Россия не расценивает нынешний этап международных отношений как "новую холодную войну", речь идет о становлении многополярного миропорядка, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T22:34
2023-07-11T22:34
2023-07-11T22:34
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия не расценивает нынешний этап международных отношений как "новую холодную войну", речь идет о становлении многополярного миропорядка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не склонны определять нынешний этап международных отношений как некую "новую холодную войну". Речь идет о другом – о становлении многополярного миропорядка. Это объективный процесс. Все видят, что новые центры принятия глобально значимых решений укрепляют свои позиции в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке", - сказал он в интервью индонезийской газете "Компас". Страны коллективного Запада во главе с США стремятся затормозить и повернуть данные процессы вспять, отметил министр. "Их цель – не укреплять всеобщую безопасность и не заниматься совместным развитием, а сохранить свою гегемонию в мировых делах и далее реализовывать неоколониальную повестку. А если говорить по-простому: и впредь, как привыкли, решать свои проблемы за чужой счет", - добавил он. Односторонние экономические санкции подрывают мировую продовольственную и энергетическую безопасность, а огромные средства, которые могли быть направлены на содействие международному развитию, "сгорают сегодня в виде тысяч тонн военной техники и боеприпасов, поставляемых украинским неонацистам", сказал министр. С другой стороны, указал Лавров, западный эгоцентризм способствует поиску альтернативных форматов сотрудничества во всех областях. "Вследствие ареста, наложенного на российские золото-валютные резервы в США и Европе, в мировом сообществе укрепляется понимание, что никто не застрахован от экспроприации материальных активов, хранящихся в западных юрисдикциях. Не только Россия, но и целый ряд других государств последовательно снижают зависимость от американского доллара, переходят на использование альтернативных платежных систем и расчеты в национальных валютах", - подчеркнул он. Вместе с этим растет эффективность межгосударственных объединений, в которых не участвуют страны Запада, отметил Лавров. "Примером современной многосторонней дипломатии может служить деятельность ШОС и БРИКС. Там нет ни "ведущих", ни "ведомых", а решения принимаются на основе консенсуса. Приветствуем интерес Индонезии к уплотнению сотрудничества с этими объединениями, у которых, безусловно, большое будущее", - резюмировал министр.
https://ria.ru/20230710/nato-1883378975.html
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
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россия, сша, евразия, сергей лавров, шос, брикс, в мире
Россия, США, Евразия, Сергей Лавров, ШОС, БРИКС, В мире
Россия не считает текущий период новой холодной войной, заявил Лавров
Лавров: Россия не считает нынешний этап международных отношений новой холодной войной
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия не расценивает нынешний этап международных отношений как "новую холодную войну", речь идет о становлении многополярного миропорядка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не склонны определять нынешний этап международных отношений как некую "новую холодную войну". Речь идет о другом – о становлении многополярного миропорядка. Это объективный процесс. Все видят, что новые центры принятия глобально значимых решений укрепляют свои позиции в Евразии
, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке
, в Африке
, Латинской Америке", - сказал он в интервью индонезийской газете "Компас".
НАТО впервые с холодной войны согласовала план по защите от России
Страны коллективного Запада во главе с США
стремятся затормозить и повернуть данные процессы вспять, отметил министр.
"Их цель – не укреплять всеобщую безопасность и не заниматься совместным развитием, а сохранить свою гегемонию в мировых делах и далее реализовывать неоколониальную повестку. А если говорить по-простому: и впредь, как привыкли, решать свои проблемы за чужой счет", - добавил он.
Односторонние экономические санкции подрывают мировую продовольственную и энергетическую безопасность, а огромные средства, которые могли быть направлены на содействие международному развитию, "сгорают сегодня в виде тысяч тонн военной техники и боеприпасов, поставляемых украинским неонацистам", сказал министр.
С другой стороны, указал Лавров, западный эгоцентризм способствует поиску альтернативных форматов сотрудничества во всех областях.
"Вследствие ареста, наложенного на российские золото-валютные резервы в США и Европе
, в мировом сообществе укрепляется понимание, что никто не застрахован от экспроприации материальных активов, хранящихся в западных юрисдикциях. Не только Россия, но и целый ряд других государств последовательно снижают зависимость от американского доллара, переходят на использование альтернативных платежных систем и расчеты в национальных валютах", - подчеркнул он.
Вместе с этим растет эффективность межгосударственных объединений, в которых не участвуют страны Запада, отметил Лавров.
"Примером современной многосторонней дипломатии может служить деятельность ШОС
и БРИКС
. Там нет ни "ведущих", ни "ведомых", а решения принимаются на основе консенсуса. Приветствуем интерес Индонезии
к уплотнению сотрудничества с этими объединениями, у которых, безусловно, большое будущее", - резюмировал министр.
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