https://ria.ru/20230711/otnosheniya-1883608326.html

Североатлантический альянс выступил за укрепление связей с Сербией

Североатлантический альянс выступил за укрепление связей с Сербией - РИА Новости, 11.07.2023

Североатлантический альянс выступил за укрепление связей с Сербией

Главы государств и правительств стран НАТО заявили о стремлении укреплять отношения с Сербией, призвав ее к конструктивному взаимодействию с альянсом. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:10

2023-07-11T19:10

2023-07-11T19:23

в мире

сербия

нато

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Главы государств и правительств стран НАТО заявили о стремлении укреплять отношения с Сербией, призвав ее к конструктивному взаимодействию с альянсом."Укрепление отношений НАТО и Сербии было бы полезно для альянса, для этой страны и всего региона. Ожидаем, что Сербия будет конструктивно взаимодействовать с НАТО и своими соседями, в том числе в отношении публичных заявлений о преимуществах сотрудничества НАТО-Сербия для обеих сторон", - говорится в заявлении, принятом по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

сербия

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в мире, сербия, нато