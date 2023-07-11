Опрос: более четверти французов выступили против поставок вооружений Киеву
Опрос IFOP: 26 процентов французов выступили против поставок вооружений Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyНемецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 июл – РИА Новости. Более четверти граждан Франции (26%) выступают против поставок вооружения Украине, следует из результатов опроса Французского института общественного мнения (IFOP), опубликованных во вторник на его сайте.
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, что Париж принял решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ.
По результатам опроса, 26% респондентов выступают против поставок Украине вооружения европейскими странами в качестве военной помощи. В поддержку такого решения при этом высказались 58% жителей Франции, еще 16% не выразили никакого мнения.
Кроме того, 18% опрошенных выступают против экономических санкций в отношении России, а 42% не хотят видеть Киев в составе Евросоюза. В общей сложности 30% жителей Пятой республики имеют негативное мнение об Украине.
Опрос IFOP проводился с 12 по 26 июня, в нем приняли участие 1500 человек старше 18 лет. Погрешность исследования составляет от 1,1 до 2,5 процентных пункта.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".