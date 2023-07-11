https://ria.ru/20230711/onlayn-servis-1883586426.html

Онлайн-сервис оформления ДТП по ОСАГО заработает для клиентов ВСК с 15 июля

Онлайн-сервис оформления ДТП по ОСАГО заработает для клиентов ВСК с 15 июля - РИА Новости, 11.07.2023

Онлайн-сервис оформления ДТП по ОСАГО заработает для клиентов ВСК с 15 июля

Страховой Дом ВСК (Страховое Акционерное Общество "ВСК") совместно с министерством цифрового развития запустил сервис дистанционного оформления ДТП по ОСАГО, он РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:00

2023-07-11T18:00

2023-07-11T18:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Страховой Дом ВСК (Страховое Акционерное Общество "ВСК") совместно с министерством цифрового развития запустил сервис дистанционного оформления ДТП по ОСАГО, он начнет работать с 15 июля, сообщила пресс-служба ВСК. Как отмечается в сообщении, теперь заявление о страховом возмещении можно подать через портал "Госуслуги", а дальнейшее взаимодействие осуществлять через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении "ВСК страхование" (4+). Дистанционное урегулирование по ОСАГО возможно в случае оформления ДТП с помощью европротокола без вызова ГИБДД. Клиентам ВСК сервис европротокола доступен в мобильном приложении компании. Таким образом, уже на первом этапе происходит проверка и верификация готового документа через "Госуслуги". Для подачи электронного заявления о страховом возмещении ОСАГО владельцу автомобиля необходимо оформить заявление через свой личный кабинет на "Госуслугах" и загрузить на портал все необходимые документы. После этого заявление автоматически загружается в информационную систему ВСК, где присваивается номер страхового дела. Дальнейшее взаимодействие клиента с компанией происходит в личном кабинете на сайте или в приложении "ВСК страхование". Клиенту остается только записать авто на осмотр и согласовать дату и место его проведения. Если автомобиль неисправен, сотрудник ВСК самостоятельно приедет на осмотр. После произведения расчетов необходимо подписать соглашение о страховом возмещении и получить выплату. Статус процедуры урегулирования клиент сможет отслеживать как в личном кабинете ВСК, так и на портале "Госуслуг". По закону, все страховые компании должны внедрить возможность электронного урегулирования по ОСАГО к 1 января 2025 года. Ранее ВСК стала первой компанией, запустившей сервис европротокол онлайн на базе собственного мобильного приложения. "Дистанционное урегулирование в ОСАГО – это важная веха в развитии рынка. Возможность оформить ДТП онлайн позволит нашим клиентам существенно экономить свое время. Они могут зарегистрировать заявление о страховом случае прямо с места происшествия. Страхователь сможет вовремя отслеживать статус урегулирования страхового события. Также практически исключается возможность совершения ошибок при оформлении документов за счет интеграции с порталом "Госуслуги", - цитирует пресс-служба члена Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольгу Сорокину. Она добавила, что подобные нововведения значительно улучшают процесс взаимодействия с клиентом, тем самым повышают уровень доверия к страхованию в целом. РЕКЛАМА Страховое Акционерное Общество "ВСК" ИНН: 7710026574 erid: 4CQwVszH9pUiL744gTj

https://ria.ru/20230616/vsk-1878720865.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, осаго, гибдд мвд рф, автомобили