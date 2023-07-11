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Лавров анонсировал меры по облегчению визового режима с Оманом - РИА Новости, 11.07.2023
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13:36 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/oman-1883509306.html
Лавров анонсировал меры по облегчению визового режима с Оманом
Лавров анонсировал меры по облегчению визового режима с Оманом - РИА Новости, 11.07.2023
Лавров анонсировал меры по облегчению визового режима с Оманом
Россия и Оман вскоре примут дополнительные меры по облегчению визового режима, что поможет туристическому и деловому взаимодействию между странами, заявил глава РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:36
2023-07-11T13:36
россия
оман
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия и Оман вскоре примут дополнительные меры по облегчению визового режима, что поможет туристическому и деловому взаимодействию между странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Рассчитываем, что в ближайшее время мы примем дополнительные решения по облегчению визового режима, что будет способствовать и туристическим связям, и деловым кругам в налаживании более глубокого взаимодействия", – сказал Лавров на пресс-конференции в МИД России по итогам переговоров со своим оманским коллегой. Ранее в интервью РИА Новости исполнительный директор Российско-Оманского делового совета при ТПП РФ Владимир Дергачев заявил, что привлекательность Омана состоит в том, что в стране сохранилось более тысячи древних фортов и иных фортификационных сооружений, замков и старинных рынков, имеющих историческую ценность. Многие города сохранили флер средневековья, а каньоны горной гряды Джебель Ахдар могут посоревноваться со своими конкурентами в других странах (например, с Гранд Каньоном в Аризоне), что влечет сюда туристов из многих стран мира. Отмечалось, что закончена реконструкция аэропортов страны, включая главную воздушную гавань в Маскате, в итоге суммарно ожидаемое количество приезжающих сюда туристов оценивается в 20 миллионов человек, причем из России прогнозируется пятикратное увеличение посещений благодаря недавно открывшемуся прямому рейсу Москва–Маскат.
https://ria.ru/20221202/oman-1835595231.html
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россия, оман, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Оман, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров анонсировал меры по облегчению визового режима с Оманом

Лавров заявил, что Россия и Оман примут дополнительные меры по облегчению визового режима

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия и Оман вскоре примут дополнительные меры по облегчению визового режима, что поможет туристическому и деловому взаимодействию между странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Рассчитываем, что в ближайшее время мы примем дополнительные решения по облегчению визового режима, что будет способствовать и туристическим связям, и деловым кругам в налаживании более глубокого взаимодействия", – сказал Лавров на пресс-конференции в МИД России по итогам переговоров со своим оманским коллегой.
Ранее в интервью РИА Новости исполнительный директор Российско-Оманского делового совета при ТПП РФ Владимир Дергачев заявил, что привлекательность Омана состоит в том, что в стране сохранилось более тысячи древних фортов и иных фортификационных сооружений, замков и старинных рынков, имеющих историческую ценность. Многие города сохранили флер средневековья, а каньоны горной гряды Джебель Ахдар могут посоревноваться со своими конкурентами в других странах (например, с Гранд Каньоном в Аризоне), что влечет сюда туристов из многих стран мира. Отмечалось, что закончена реконструкция аэропортов страны, включая главную воздушную гавань в Маскате, в итоге суммарно ожидаемое количество приезжающих сюда туристов оценивается в 20 миллионов человек, причем из России прогнозируется пятикратное увеличение посещений благодаря недавно открывшемуся прямому рейсу Москва–Маскат.
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РоссияОманСергей ЛавровВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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