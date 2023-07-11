https://ria.ru/20230711/oman-1883509306.html

Лавров анонсировал меры по облегчению визового режима с Оманом

Лавров анонсировал меры по облегчению визового режима с Оманом - РИА Новости, 11.07.2023

Лавров анонсировал меры по облегчению визового режима с Оманом

Россия и Оман вскоре примут дополнительные меры по облегчению визового режима, что поможет туристическому и деловому взаимодействию между странами, заявил глава РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:36

2023-07-11T13:36

2023-07-11T13:36

россия

оман

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия и Оман вскоре примут дополнительные меры по облегчению визового режима, что поможет туристическому и деловому взаимодействию между странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Рассчитываем, что в ближайшее время мы примем дополнительные решения по облегчению визового режима, что будет способствовать и туристическим связям, и деловым кругам в налаживании более глубокого взаимодействия", – сказал Лавров на пресс-конференции в МИД России по итогам переговоров со своим оманским коллегой. Ранее в интервью РИА Новости исполнительный директор Российско-Оманского делового совета при ТПП РФ Владимир Дергачев заявил, что привлекательность Омана состоит в том, что в стране сохранилось более тысячи древних фортов и иных фортификационных сооружений, замков и старинных рынков, имеющих историческую ценность. Многие города сохранили флер средневековья, а каньоны горной гряды Джебель Ахдар могут посоревноваться со своими конкурентами в других странах (например, с Гранд Каньоном в Аризоне), что влечет сюда туристов из многих стран мира. Отмечалось, что закончена реконструкция аэропортов страны, включая главную воздушную гавань в Маскате, в итоге суммарно ожидаемое количество приезжающих сюда туристов оценивается в 20 миллионов человек, причем из России прогнозируется пятикратное увеличение посещений благодаря недавно открывшемуся прямому рейсу Москва–Маскат.

https://ria.ru/20221202/oman-1835595231.html

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оман

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, оман, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)