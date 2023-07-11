Лавров анонсировал меры по облегчению визового режима с Оманом
Лавров заявил, что Россия и Оман примут дополнительные меры по облегчению визового режима
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия и Оман вскоре примут дополнительные меры по облегчению визового режима, что поможет туристическому и деловому взаимодействию между странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Рассчитываем, что в ближайшее время мы примем дополнительные решения по облегчению визового режима, что будет способствовать и туристическим связям, и деловым кругам в налаживании более глубокого взаимодействия", – сказал Лавров на пресс-конференции в МИД России по итогам переговоров со своим оманским коллегой.
Ранее в интервью РИА Новости исполнительный директор Российско-Оманского делового совета при ТПП РФ Владимир Дергачев заявил, что привлекательность Омана состоит в том, что в стране сохранилось более тысячи древних фортов и иных фортификационных сооружений, замков и старинных рынков, имеющих историческую ценность. Многие города сохранили флер средневековья, а каньоны горной гряды Джебель Ахдар могут посоревноваться со своими конкурентами в других странах (например, с Гранд Каньоном в Аризоне), что влечет сюда туристов из многих стран мира. Отмечалось, что закончена реконструкция аэропортов страны, включая главную воздушную гавань в Маскате, в итоге суммарно ожидаемое количество приезжающих сюда туристов оценивается в 20 миллионов человек, причем из России прогнозируется пятикратное увеличение посещений благодаря недавно открывшемуся прямому рейсу Москва–Маскат.