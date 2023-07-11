https://ria.ru/20230711/obvinenie-1883624159.html

Депутату Рады предъявили обвинения из-за помощи в выезде с Украины

Депутату Рады предъявили обвинения из-за помощи в выезде с Украины - РИА Новости, 11.07.2023

Депутату Рады предъявили обвинения из-за помощи в выезде с Украины

Депутату Верховной рады Украины предъявлены обвинения в злоупотребление влиянием из-за обещания содействовать в пересечении границы, сообщили во вторник в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T21:08

2023-07-11T21:08

2023-07-11T21:08

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутату Верховной рады Украины предъявлены обвинения в злоупотребление влиянием из-за обещания содействовать в пересечении границы, сообщили во вторник в специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). "Специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении народному депутату и ее помощнице", - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры, которая уточняет, что подозреваемые требовали "5,3 тысячи долларов США за пересечение границы". В сообщении утверждается, что депутат и ее помощница за денежное вознаграждение пообещали гражданину обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему "Шлях" ( "Путь"). Имя депутата Рады в сообщении не называется, однако, по данным украинского издание "Страна", речь идет о Людмиле Марченко, которая была избрана в украинский парламент в 2019 году от партии "Слуга народа". В марте украинское издание "Главком" со ссылкой на промежуточный отчет временной следственной комиссии Верховной рады сообщило, что почти 10 тысяч мужчин призывного возраста выехали с Украины по электронной системе "Шлях" в прошлом году и не вернулись, это около 11% от всех получивших разрешение на выезд. Как сообщало украинское издание "Вести", система "Шлях" для пересечения границы позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) легально пересекать границу Украины в условиях военного положения. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230702/korruptsiya-1881708979.html

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в мире, украина, сша, верховная рада украины