https://ria.ru/20230711/obvinenie-1883624159.html
Депутату Рады предъявили обвинения из-за помощи в выезде с Украины
Депутату Рады предъявили обвинения из-за помощи в выезде с Украины - РИА Новости, 11.07.2023
Депутату Рады предъявили обвинения из-за помощи в выезде с Украины
Депутату Верховной рады Украины предъявлены обвинения в злоупотребление влиянием из-за обещания содействовать в пересечении границы, сообщили во вторник в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T21:08
2023-07-11T21:08
2023-07-11T21:08
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутату Верховной рады Украины предъявлены обвинения в злоупотребление влиянием из-за обещания содействовать в пересечении границы, сообщили во вторник в специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). "Специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении народному депутату и ее помощнице", - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры, которая уточняет, что подозреваемые требовали "5,3 тысячи долларов США за пересечение границы". В сообщении утверждается, что депутат и ее помощница за денежное вознаграждение пообещали гражданину обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему "Шлях" ( "Путь"). Имя депутата Рады в сообщении не называется, однако, по данным украинского издание "Страна", речь идет о Людмиле Марченко, которая была избрана в украинский парламент в 2019 году от партии "Слуга народа". В марте украинское издание "Главком" со ссылкой на промежуточный отчет временной следственной комиссии Верховной рады сообщило, что почти 10 тысяч мужчин призывного возраста выехали с Украины по электронной системе "Шлях" в прошлом году и не вернулись, это около 11% от всех получивших разрешение на выезд. Как сообщало украинское издание "Вести", система "Шлях" для пересечения границы позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) легально пересекать границу Украины в условиях военного положения. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
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в мире, украина, сша, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Верховная Рада Украины
Депутату Рады предъявили обвинения из-за помощи в выезде с Украины
САП: депутату Рады предъявили обвинения из-за обещаний помочь уехать за рубеж
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Депутату Верховной рады Украины предъявлены обвинения в злоупотребление влиянием из-за обещания содействовать в пересечении границы, сообщили во вторник в специальной антикоррупционной прокуратуре (САП
).
"Специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении народному депутату и ее помощнице", - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры, которая уточняет, что подозреваемые требовали "5,3 тысячи долларов США
за пересечение границы".
В сообщении утверждается, что депутат и ее помощница за денежное вознаграждение пообещали гражданину обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему "Шлях" ( "Путь").
Имя депутата Рады в сообщении не называется, однако, по данным украинского издание "Страна", речь идет о Людмиле Марченко, которая была избрана в украинский парламент в 2019 году от партии "Слуга народа".
В марте украинское издание "Главком" со ссылкой на промежуточный отчет временной следственной комиссии Верховной рады сообщило, что почти 10 тысяч мужчин призывного возраста выехали с Украины по электронной системе "Шлях" в прошлом году и не вернулись, это около 11% от всех получивших разрешение на выезд.
Как сообщало украинское издание "Вести", система "Шлях" для пересечения границы позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) легально пересекать границу Украины в условиях военного положения.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
Источник: в Одессе расследуют хищения при содержании бомбоубежищ