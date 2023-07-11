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ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 11.07.2023

ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T01:58

2023-07-11T01:58

2023-07-11T01:58

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

стирол

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 01.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Кроме того, по данным представительства, украинские войска в 22.30 и 23.10 украинские войска обстреляли Горловку, выпустив в сумме 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230711/trevoga-1883413206.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, происшествия