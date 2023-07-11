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При обстреле Запорожской области ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Запорожской области ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.07.2023
При обстреле Запорожской области ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель ранен при обстреле села Луговое Васильевского района Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T22:45
2023-07-11T22:45
2023-07-11T22:45
специальная военная операция на украине
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киев
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 11 июл — РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле села Луговое Васильевского района Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. "В 19.30 боевики нацистского киевского режима обстреляли село Луговое в Васильевском районе. Ранения получил мирный житель – 59-летний мужчина. Он доставлен в Мелитопольскую больницу со слепым осколочным ранением грудной клетки и переломом ребер", - сообщили в оперативных службах. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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запорожская область, киев, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Происшествия
При обстреле Запорожской области ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Васильевского района Запорожской области ВСУ пострадал мирный житель