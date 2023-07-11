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При обстреле Запорожской области ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Запорожской области ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.07.2023

При обстреле Запорожской области ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель ранен при обстреле села Луговое Васильевского района Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T22:45

2023-07-11T22:45

2023-07-11T22:45

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

россия

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 11 июл — РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле села Луговое Васильевского района Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. "В 19.30 боевики нацистского киевского режима обстреляли село Луговое в Васильевском районе. Ранения получил мирный житель – 59-летний мужчина. Он доставлен в Мелитопольскую больницу со слепым осколочным ранением грудной клетки и переломом ребер", - сообщили в оперативных службах. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

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запорожская область, киев, россия, происшествия