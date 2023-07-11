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Украинские войска выпустили по Горловке еще пять снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке еще пять снарядов - РИА Новости, 11.07.2023
Украинские войска выпустили по Горловке еще пять снарядов
Украинские войска в 20.40 выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T22:38
2023-07-11T22:38
2023-07-11T22:38
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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сцкк
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.40 выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20:40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по Горловке еще пять снарядов
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке еще пять снарядов