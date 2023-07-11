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Украинские войска выпустили по Горловке еще пять снарядов

Украинские войска выпустили по Горловке еще пять снарядов - РИА Новости, 11.07.2023

Украинские войска выпустили по Горловке еще пять снарядов

Украинские войска в 20.40 выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T22:38

2023-07-11T22:38

2023-07-11T22:38

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.40 выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20:40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия