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Украинские войска нанесли удар по Токмаку из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Токмаку из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 11.07.2023
Украинские войска нанесли удар по Токмаку из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли из РСЗО HIMARS удар по городу Токмак в Запорожской области, часть ракет сбита системой ПВО, сообщил глава запорожского общественного... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:37
2023-07-11T17:37
2023-07-11T17:55
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли из РСЗО HIMARS удар по городу Токмак в Запорожской области, часть ракет сбита системой ПВО, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."В городе Токмак Запорожской области прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, враг ударил по городу с применением РСЗО HIMARS", - написал Рогов.По его словам, как минимум, часть ракет были сбиты системой ПВО России.
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токмак, запорожская область, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по Токмаку из РСЗО HIMARS
Рогов: украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS