Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска нанесли удар по Токмаку из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 11.07.2023 (обновлено: 17:55 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/obstrel-1883579258.html
Украинские войска нанесли удар по Токмаку из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Токмаку из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 11.07.2023
Украинские войска нанесли удар по Токмаку из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли из РСЗО HIMARS удар по городу Токмак в Запорожской области, часть ракет сбита системой ПВО, сообщил глава запорожского общественного... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:37
2023-07-11T17:55
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
владимир рогов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли из РСЗО HIMARS удар по городу Токмак в Запорожской области, часть ракет сбита системой ПВО, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."В городе Токмак Запорожской области прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, враг ударил по городу с применением РСЗО HIMARS", - написал Рогов.По его словам, как минимум, часть ракет были сбиты системой ПВО России.
https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883516096.html
токмак
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
токмак, запорожская область, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по Токмаку из РСЗО HIMARS

Рогов: украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли из РСЗО HIMARS удар по городу Токмак в Запорожской области, часть ракет сбита системой ПВО, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
«
"В городе Токмак Запорожской области прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, враг ударил по городу с применением РСЗО HIMARS", - написал Рогов.
По его словам, как минимум, часть ракет были сбиты системой ПВО России.
Военнослужащий ВС России возле зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow
Вчера, 14:02
 
Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьВладимир РоговПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала