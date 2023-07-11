https://ria.ru/20230711/obstrel-1883579258.html

Украинские войска нанесли удар по Токмаку из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли удар по Токмаку из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 11.07.2023

Украинские войска нанесли удар по Токмаку из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли из РСЗО HIMARS удар по городу Токмак в Запорожской области, часть ракет сбита системой ПВО, сообщил глава запорожского общественного... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:37

2023-07-11T17:37

2023-07-11T17:55

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

владимир рогов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли из РСЗО HIMARS удар по городу Токмак в Запорожской области, часть ракет сбита системой ПВО, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."В городе Токмак Запорожской области прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, враг ударил по городу с применением РСЗО HIMARS", - написал Рогов.По его словам, как минимум, часть ракет были сбиты системой ПВО России.

https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883516096.html

токмак

запорожская область

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токмак, запорожская область, владимир рогов, происшествия