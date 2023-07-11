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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Старомихайловку - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:23 11.07.2023 (обновлено: 17:41 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/obstrel-1883574070.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Старомихайловку - РИА Новости, 11.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Старомихайловку
Украинские войска во вторник за десять минут выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Старомихайловке, сообщило в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:23
2023-07-11T17:41
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
старомихайловка
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска во вторник за десять минут выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Старомихайловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Галицыновка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Поселок городского типа Старомихайловка находится за западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230711/obstrel-1883487126.html
донецк
макеевка
старомихайловка
донецкая народная республика
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донецк, макеевка, старомихайловка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Старомихайловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку, Макеевке и Старомихайловке

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска во вторник за десять минут выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Старомихайловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Галицыновка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Мирный житель пострадал при обстреле запорожской Васильевки
Вчера, 12:32
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Поселок городского типа Старомихайловка находится за западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаСтаромихайловкаСЦККПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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