https://ria.ru/20230711/obstrel-1883574070.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Старомихайловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Старомихайловку - РИА Новости, 11.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Старомихайловку

Украинские войска во вторник за десять минут выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Старомихайловке, сообщило в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:23

2023-07-11T17:23

2023-07-11T17:41

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

старомихайловка

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска во вторник за десять минут выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Старомихайловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Галицыновка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Поселок городского типа Старомихайловка находится за западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230711/obstrel-1883487126.html

донецк

макеевка

старомихайловка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, старомихайловка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика