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Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/obstrel-1883569624.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов - РИА Новости, 11.07.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов
Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:06
2023-07-11T17:06
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.15 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.15 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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