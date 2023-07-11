https://ria.ru/20230711/obstrel-1883569624.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов - РИА Новости, 11.07.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов

Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:06

2023-07-11T17:06

2023-07-11T17:06

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.15 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия