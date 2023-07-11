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В Донецке дом разрушился в результате удара ракеты из "Града"
В Донецке дом разрушился в результате удара ракеты из "Града" - РИА Новости, 11.07.2023
В Донецке дом разрушился в результате удара ракеты из "Града"
В результате попадания ракеты РСЗО "Град", выпущенной украинскими военными по Куйбышевскому району Донецка, разрушено крыло многоквартирного жилого дома,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:08
2023-07-11T13:08
2023-07-11T13:19
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. В результате попадания ракеты РСЗО "Град", выпущенной украинскими военными по Куйбышевскому району Донецка, разрушено крыло многоквартирного жилого дома, передает корреспондент РИА Новости. Под огнем оказались ряд жилых домов, расположенных на улице Степаненко. Прямое попадание боеприпаса произошло около часа ночи в дом №15, также зацепило дома №8 и №17. Жертв в результате обстрела удалось избежать. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
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донецк, куйбышевский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Происшествия
В Донецке дом разрушился в результате удара ракеты из "Града"
Многоквартирный жилой дом в Донецке разрушился в результате удара ракеты из "Града"