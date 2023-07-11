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В Донецке дом разрушился в результате удара ракеты из "Града" - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 11.07.2023 (обновлено: 13:19 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/obstrel-1883502007.html
В Донецке дом разрушился в результате удара ракеты из "Града"
В Донецке дом разрушился в результате удара ракеты из "Града" - РИА Новости, 11.07.2023
В Донецке дом разрушился в результате удара ракеты из "Града"
В результате попадания ракеты РСЗО "Град", выпущенной украинскими военными по Куйбышевскому району Донецка, разрушено крыло многоквартирного жилого дома,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:08
2023-07-11T13:19
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. В результате попадания ракеты РСЗО "Град", выпущенной украинскими военными по Куйбышевскому району Донецка, разрушено крыло многоквартирного жилого дома, передает корреспондент РИА Новости. Под огнем оказались ряд жилых домов, расположенных на улице Степаненко. Прямое попадание боеприпаса произошло около часа ночи в дом №15, также зацепило дома №8 и №17. Жертв в результате обстрела удалось избежать. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
донецк
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донецк, куйбышевский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Происшествия
В Донецке дом разрушился в результате удара ракеты из "Града"

Многоквартирный жилой дом в Донецке разрушился в результате удара ракеты из "Града"

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. В результате попадания ракеты РСЗО "Град", выпущенной украинскими военными по Куйбышевскому району Донецка, разрушено крыло многоквартирного жилого дома, передает корреспондент РИА Новости.
Под огнем оказались ряд жилых домов, расположенных на улице Степаненко. Прямое попадание боеприпаса произошло около часа ночи в дом №15, также зацепило дома №8 и №17.
Жертв в результате обстрела удалось избежать.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районПроисшествия
 
 
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